В Минске в многоэтажке загорелся балкон - в квартире были дети

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар на балконе многоэтажки в Минске. Информация об этом размещена в Twitter МЧС Минска, сообщает БЕЛТА.

Столичные спасатели работали на пожаре по ул.Платонова. На 14-м этаже жилого дома горел балкон. "На момент пожара дома находились дети, которые самостоятельно покинули квартиру. Никто не пострадал", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидирован. Огонь в квартиру не проник.-0-