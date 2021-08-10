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В Минске в многоэтажке загорелся балкон - в квартире были дети

10.08.2021 18:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар на балконе многоэтажки в Минске. Информация об этом размещена в Twitter МЧС Минска, сообщает БЕЛТА.

Столичные спасатели работали на пожаре по ул.Платонова. На 14-м этаже жилого дома горел балкон. "На момент пожара дома находились дети, которые самостоятельно покинули квартиру. Никто не пострадал", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидирован. Огонь в квартиру не проник.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар ликвидирован. Огонь в квартиру не проник.
 
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