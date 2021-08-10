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В Минской области за 7 месяцев произошло 45 ДТП с участием несовершеннолетних

10.08.2021 18:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Минской области за 7 месяцев произошло 45 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых один малолетний ребенок погиб (пассажир) и 51 - получил травмы различной степени тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и недопущения ДТП с участием несовершеннолетних с 11 по 18 августа на территории Минской области Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию под девизом "Берегите детей!". В эти дни стражи дорог проведут занятия с детьми в летних оздоровительных и школьных лагерях, где разъяснят правила безопасного поведения на дороге и в транспорте. Также инспекторы уделят особое внимание правилам перехода проезжей части, выбору безопасных мест для активных игр, катанию на роликах, скейтбордах, велосипедах, средствам персональной мобильности и ношению световозвращающих элементов в темное время суток", - рассказали в ГАИ.

Взрослой аудитории напомнят о безопасной перевозке юных пассажиров, последствиях ДТП в случае игнорирования требуемых правил, а также озвучат административную ответственность для водителей, которые не заботятся о безопасности своих пассажиров. Кроме того, ГАИ отработает нерегулируемые пешеходные переходы, участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов и велосипедистов. Также в поле зрения правоохранителей будут водители, не предоставляющие преимущества пешеходам на пешеходных переходах и перевозящие детей без использования детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей. ГАИ призывает прежде всего контролировать их досуг и пребывание на улице. С точки зрения ребенка, родители - образец поведения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и недопущения ДТП с участием несовершеннолетних с 11 по 18 августа на территории Минской области...
 
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