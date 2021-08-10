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Жара, открытые окна и дети. Как обезопасить ребёнка в квартире летом?

10.08.2021 19:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Профилактические акции проводят сотрудники милиции. На контроле детский травматизм. Внимание – безопасности дома. Только за последний месяц в Дзержинском районе зарегистрированы два случая выпадения из окон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жара, открытые окна и дети. Как обезопасить ребёнка в квартире летом?

С высоты упали 17-летний парень и 3-летняя девочка. Юноша просто решил подышать свежим воздухом, не удержался на ногах и рухнул вниз с пятого этажа. Малышка же забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и упала с третьего этажа. Оба ребенка живы и в стабильном состоянии.

Как не допустить трагедии, в материале Анастасии Кончиц.

Если в квартире тишина, значит, все самое интересное уже произошло. Эта фраза знакома многим родителям, ведь малышам сложно усидеть на месте, им хочется познавать мир. И начинается это все с квартиры, где опасность может подстерегать, казалось бы, в самых привычных вещах.

Жара, открытые окна и дети. Как обезопасить ребёнка в квартире летом?

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Окно таит опасность, особенно для детей. Случиться может всякое, притом в любую минуту. И здесь предельно внимательными нужно быть именно родителям.

Жара, открытые окна и дети. Как обезопасить ребёнка в квартире летом?

С ними сотрудники милиции проводят отдельные профилактические беседы. Приходят с акциями как в детские сады, так и в школы. Напоминают: после прогулки нужно обязательно закрыть окно и следить, чтобы возле подоконников не было стульев или диванов. Ведь по ним ребенок может легко забраться к открытому окну. Причем речь не только о малышах.

Жара, открытые окна и дети. Как обезопасить ребёнка в квартире летом?

Ксения Цупрун, старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Дзержинского РОВД:
Нельзя сказать, что какой-то определенный возраст подвергается данному роду травмирования, поскольку на территории Дзержинского района в настоящий момент зарегистрированы два такого рода правонарушения.

17 июля 17-летний фанипольчанин решил просто подышать свежим воздухом. В вечернее время суток приоткрыл окошко, ноги у него оказались на диване, держался только одними ногами, руки у него наоборот находились на улице, в результате чего он потерял равновесие и упал с пятого этажа своей квартиры.

Профилактические акции проводят и с детьми. Во время викторин с ребятами повторяют важные правила. Например, что нельзя опираться на москитную сетку или открывать окно. Нельзя сидеть на подоконниках и махать родителям рукой. Все это доносится до детей в игровой форме, чтобы они лучше усвоили материал.

Жара, открытые окна и дети. Как обезопасить ребёнка в квартире летом?

Мы спасали огонек и человечка, чтобы они не выпали из окна.
– А вам можно сидеть на окне?
– Нет.

Жара, открытые окна и дети. Как обезопасить ребёнка в квартире летом?

На батареях нельзя стоять, сидеть. Еще нельзя на москитную сетку нажимать, надо стулья убирать.

Жара, открытые окна и дети. Как обезопасить ребёнка в квартире летом?

Лариса Наумова, заведующая ясли-садом № 1:
Для детей это вообще большой праздник и большое событие, когда приходят сотрудники. Они общаются с детьми как со взрослыми. Никто с ними не сюсюкается, задают интересные вопросы. Поэтому для детей это всегда большое событие.

Для Ольги Константиновны и маленькой Кати Славашевских такая акция далеко не первая. Тема безопасности в их семье поднимается регулярно, поэтому малышка уже много знает о том, как нужно и не нужно себя вести. Но еще раз напомнить о важном никогда не помешает.

Жара, открытые окна и дети. Как обезопасить ребёнка в квартире летом?

Ольга Славашевская:
Дети должны, особенно малыши, знать, что такое безопасность. Знать правила безопасного поведения и дома, и на улице, в детском саду. Мы будем стараться выполнять все правила. Да, Катюша?
– Да.
– Мы многое сегодня тоже узнали.

Обезопасить детей просто: достаточно установить на окна специальные фиксаторы для ручек или решетки, а также не оставлять ребенка одного в комнате, в частности с открытым окном. Внимание и безопасность превыше всего.

 
 
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Новости Беларуси. Профилактические акции проводят сотрудники милиции. На контроле детский травматизм. Внимание – безопасности дома. Только за последний месяц в...
 
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