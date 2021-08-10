Каким будет памятник летчикам, погибшим в Барановичах





Фото: Эскиз памятного знака по ул. Р. Люксембург. Telegram-канал Барановичского горисполкома



пишет 1reg.by, военные летчики ценой собственной жизни сумели предотвратить непредсказуемые последствия авиакатастрофы. Как позже выяснилось, экипаж намеренно не покинул слабоуправляемый самолет с единственной целью – избежать масштабных разрушений и гибели мирных граждан. Цель была достигнута,1reg.by, военные летчики ценой собственной жизни сумели предотвратить непредсказуемые последствия авиакатастрофы.





Сразу же после этого инцидента городские власти пообещали горожанам, что подвиг летчиков будет увековечен. И вот стало известно, каким образом это будет сделано. На заседании архитектурно-градостроительного совета, состоявшемся в начале недели, был рассмотрен и утвержден эскиз памятного знака трагически погибшим летчикам.





Идею этого знака предложил офицер 61-й истребительной авиационной базы Александр Чернышев. Эскиз разработал главный архитектор города Виталий Полуянчик.





Сам памятный знак представляет собой двух выкованных из металла журавлей, устремленных в небо. На фоне композиции размещен силуэт взымающего ввысь Як-130, на котором военные летчики и совершили свой подвиг. Композиция будет крепиться на гранитной плите, на лицевой стороне которой будут выгравированы имена летчиков, а на обратной последние слова перед гибелью:





– Лейтенант: «Прыгаем?»





– Майор: «Нет! Город под нами…»





На градостроительном совете эскиз был утвержден для дальнейшей разработки проектной документации. Памятный знак планируется разместить во дворе дома, возле которого оборвалась жизнь героев.











