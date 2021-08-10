В Барановичах подростку за хулиганство на полгода ограничили досуг

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прыжок на капот автомобиля подростку из Барановичей на полгода ограничили досуг. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 15-летнего подростка. Молодому человеку инкриминировано хулиганство.

Выяснилось, что он грубо нарушил общественный порядок: ночью в присутствии других, ощущая вседозволенность, запрыгнул на капот автомобиля. Как итог - поврежденное лакокрасочное покрытие легковушки.

Подросток с места преступления скрылся. Его нашли благодаря камерам видеонаблюдения. В суде молодой человек раскаялся и возместил ущерб.

Суд вынес обвинительный приговор. К подростку применены принудительные меры воспитательного характера - ограничение досуга на срок 6 месяцев.-0-