ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

НОК Беларуси прокомментировал санкции США

10.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

НОК Беларуси прокомментировал санкции США

Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальный комментарий по поводу санкций, введенных Соединенными Штатами Америки в отношении общественного объединения. Подчеркивается, что решение США вызывает у НОК Беларуси сочувствие и недоразумение.

Национальный олимпийский комитет также отмечает, что меры властей США в виде санкций можно расценивать как высокую оценку достижений спортсменов Беларуси. При этом, отмечается в заявлении, решение о введении санкций вызывает недоумение.

НОК Беларуси был лишен права на судебное разбирательство, а принципа равноправия оппоненты отодвинули на второй план, отмечается в сообщении.

Отдельно отмечается, что власти США в обосновании юридических решений используют термины «потенциальный», «вероятный» и «предполагаемый».

Фото: Пресс-служба НОК Беларуси / Денис Костюченко

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальный комментарий по поводу санкций, введенных Соединенными Штатами Америки в отношении...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Австрии подтвердил задержание в Минске для проверки документов журналистов телеканала ORF
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by