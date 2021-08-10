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НОК Беларуси прокомментировал санкции США
Источник материала: ОНТ
Национальный олимпийский комитет Беларуси
Национальный олимпийский комитет также отмечает, что меры властей США в виде санкций можно расценивать как высокую оценку достижений спортсменов Беларуси. При этом, отмечается в заявлении, решение о введении санкций вызывает недоумение.
НОК Беларуси был лишен права на судебное разбирательство, а принципа равноправия оппоненты отодвинули на второй план, отмечается в сообщении.
Отдельно отмечается, что власти США в обосновании юридических решений используют термины «потенциальный», «вероятный» и «предполагаемый».
Фото: Пресс-служба НОК Беларуси / Денис Костюченко
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Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальный комментарий по поводу санкций, введенных Соединенными Штатами Америки в отношении...
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