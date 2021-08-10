Хоккеисты «Гомеля» вышли в финал четырех Кубка Салея

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Гомеля» обеспечили себе участие в финале четырех Кубка Салея. Команда из города над Сожем стала победителем группы B.

В группе А триумфатор определится сегодня. Сразу три команды набрали по шесть очков: «Юность», «Динамо-Молодечно» и «Брест». Минчане сегодня сыграют с динамовцами, а брестчане сразятся с хоккеистами «Шахтёра». Ещё один участник полуфинала будет определен из числа команд, занявших вторые места и имеющих лучший рейтинг по итогам прошлого сезона. В этой стадии к борьбе за трофей присоединится минское «Динамо». Финал четырех Кубка Салея пройдёт с 14 по 15 августа. Место проведения турнира определится по итогам группового раунда. Уже стало известно, что заявку подал «Гомель».

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