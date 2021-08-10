ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лионель Месси стал игроком ПСЖ

10.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лионель Месси стал игроком ПСЖ

Свершилось то, о чём говорил весь футбольный мир последние несколько дней. Лионель Месси стал игроком ПСЖ.

Аргентинский нападающий подписал двухлетний контракт с парижанами. В соглашении есть опция продления еще на год. Ранее стало известно, что клуб арендовал Эйфелеву башню для презентации игрока. А фанаты ПСЖ дежурили в аэропорту сутками, чтобы не пропустить прилёт футболиста. Лионеля Месси уже поздравил его экс-напарник по «Барселоне» Неймар. «Снова вместе!» – так прокомментировал бразилец переход аргентинца. Напомним, шестикратный обладатель «Золотого мяча» с 2005 года выступал за основной состав «Барселоны» и четыре раза помог клубу выиграть Лигу чемпионов. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свершилось то, о чём говорил весь футбольный мир последние несколько дней. Лионель Месси стал игроком ПСЖ. Аргентинский нападающий подписал двухлетний контракт с...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Австрии подтвердил задержание в Минске для проверки документов журналистов телеканала ORF
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by