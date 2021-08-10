Источник материала: ОНТ

Свершилось то, о чём говорил весь футбольный мир последние несколько дней. Лионель Месси стал игроком ПСЖ.

Аргентинский нападающий подписал двухлетний контракт с парижанами. В соглашении есть опция продления еще на год. Ранее стало известно, что клуб арендовал Эйфелеву башню для презентации игрока. А фанаты ПСЖ дежурили в аэропорту сутками, чтобы не пропустить прилёт футболиста. Лионеля Месси уже поздравил его экс-напарник по «Барселоне» Неймар. «Снова вместе!» – так прокомментировал бразилец переход аргентинца. Напомним, шестикратный обладатель «Золотого мяча» с 2005 года выступал за основной состав «Барселоны» и четыре раза помог клубу выиграть Лигу чемпионов.

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