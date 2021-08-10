«Хоть пока с трудом, но дышу»: певица МакSим впервые обратилась к фанатам после долгой комы

Источник материала: ОНТ

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, впервые обратилась к фанатам с тех пор, как попала в больницу. Слова артистки были опубликованы в Instagram.

Абросимова с 19 июня находилась на искусственной вентиляции легких, тест девушки на COVID-19 при этом был отрицательным. Марина в течение нескольких недель находилась в искусственной коме, ее состояние было тяжелым.

Фото: instagram.com/maksimartist

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