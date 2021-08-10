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YouTube-канал ОНТ поставил рекорд и набрал больше 300 миллионов просмотров

10.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рекорд среди СМИ! YouTube-канал ОНТ набрал больше 300 миллионов просмотров. 

Это самые большие цифры среди всех белорусских СМИ, и не только государственных. Информационные выпуски, политические ток-шоу, авторские программы, интервью с эксклюзивными гостями, развлекательные видео, прогноз погоды и другие проекты ОНТ регулярно попадают в тренды. Сейчас в топе – «Большой разговор с Президентом». Помимо YouTube-платформы, наш телеканал представлен во всех популярных в Беларуси социальных сетях. Общее количество подписчиков в соцсетях, на YouTube-канале и в Telegram-канале – около 600 тысяч пользователей, а с учетом визитов на сайт – около 700 тысяч.

Светлана Тихонова, директор дирекции интернет-вещания ОНТ: «Конечно, мы стремимся к ещё большему охвату, но прежде всего для нас важны даже не количество подписчиков, не монетизация, а возможность доносить пользователю проверенную, достоверную и качественную информацию, которой сегодня так не хватает в интернете. В ближайшее время представим первый большой проект исключительно в интернет-формате. Премьера, кстати, в эту субботу».  

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Рекорд среди СМИ! YouTube-канал ОНТ набрал больше 300 миллионов просмотров.  Это самые большие цифры среди всех белорусских СМИ, и не только государственных....
 
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