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YouTube-канал ОНТ поставил рекорд и набрал больше 300 миллионов просмотров
Источник материала: ОНТ
Рекорд среди СМИ! YouTube-канал ОНТ набрал больше 300 миллионов просмотров.
Это самые большие цифры среди всех белорусских СМИ, и не только государственных. Информационные выпуски, политические ток-шоу, авторские программы, интервью с эксклюзивными гостями, развлекательные видео, прогноз погоды и другие проекты ОНТ регулярно попадают в тренды. Сейчас в топе – «Большой разговор с Президентом». Помимо YouTube-платформы, наш телеканал представлен во всех популярных в Беларуси социальных сетях. Общее количество подписчиков в соцсетях, на YouTube-канале и в Telegram-канале – около 600 тысяч пользователей, а с учетом визитов на сайт – около 700 тысяч.
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Рекорд среди СМИ! YouTube-канал ОНТ набрал больше 300 миллионов просмотров. Это самые большие цифры среди всех белорусских СМИ, и не только государственных....
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