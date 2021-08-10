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Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству выработку комплекса мер против очередных санкций, предпринятых Западом в отношении нашей страны. Об этом
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству выработку комплекса мер против очередных санкций, предпринятых Западом в отношении нашей страны. Об...
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