Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству выработку комплекса мер против очередных санкций, предпринятых Западом в отношении нашей страны. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Президента Наталью Эйсмонт.

Фото: БЕЛТА

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