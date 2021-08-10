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На сына королевы Елизаветы II подали в суд за cексуальное насилие
Источник материала: ОНТ
37-летняя американка Вирджиния Робертс Джеффре подала в суд на британского принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II. Женщина обвинила герцога Йоркского в изнасиловании, произошедшем 20 лет назад. Об этом
Американка заявила, что ей не было 18 лет, когда она против собственной воли вступала в сексуальную связь с британским принцем. По ее словам, данный акт был организован Джеффри Эпштейном.
Сейчас девушка требует от принца Эндрю компенсацию за моральный и физический ущерб.
Фото: Flickr
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37-летняя американка Вирджиния Робертс Джеффре подала в суд на британского принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II. Женщина обвинила герцога Йоркского в...
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