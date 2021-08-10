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Будет тепло, но не забывайте зонтик: прогноз погоды на 11 августа

10.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Будет тепло, но не забывайте зонтик: прогноз погоды на 11 августа

На календаре еще лето, а в погоде всё чаще появляются осенние черты. В ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды. В Беларусь станут пробиваться поля фронтальной облачности, несущие грозовые дожди. И хотя воздух начнет постепенно остывать, температура будет по-прежнему немного теплее обычного. 

Завтра, 11 августа, погоду будет формировать активный атмосферный фронт с Западной Европы. Вслед за ним поступит более влажная воздушная масса с северо-запада. Из-за нее в небе возникнут мощные дождевые облака.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Влажность воздуха – от 40% по юго-востоку до 90% по западу. Ночью и утром будут сгущаться непродолжительные туманы, которые ухудшают видимость до полукилометра. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать. 

Утром температура воздуха – от +16°C в центральных регионах до +19°C по юго-востоку.  С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. В середине разница температур еще существеннее. По западу – лишь +20°C градусов. А по юго-востоку до +28°C. Вечером на столбиках термометров – +18…+24°C. 

В четверг с акватории Балтийского моря ожидается поступление прохладных и неустойчивых воздушных масс. Температура воздуха немного понизится: ночью – +10…+17°C, днем – от +19°C по северо-западу до +26°C по юго-востоку. Ожидаются кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. В пятницу с ростом атмосферного давления облаков и дождей станет меньше, температура в разгар дня – +20…+27°C.

Фото: Pexels

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На календаре еще лето, а в погоде всё чаще появляются осенние черты. В ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды. В Беларусь станут пробиваться поля...
 
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