В Барановичах утвержден эскиз памятного знака погибшим в мае летчикам

Источник материала: ОНТ

9 августа в Барановичах был утвержден эскиз памятного знака летчикам, которые трагически погибли в мае 2021 года . Об этом информирует издание «Наш Край».

Уточняется, что на памятном знаке будут изображены два улетающих в небо журавля, птицы, по задумке, летят на фоне силуэта самолета-истребителя Як-130. Имена героев будут нанесены на лицевой стороне гранитной плиты, на обратной стороне будет расположена последняя расшифрованная фраза переговоров летчиков: «Прыгаем?» – «Нет! Город под нами...».

Памятный знак разместят на месте падения самолета.

Фото: nashkraj.by

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