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В Барановичах утвержден эскиз памятного знака погибшим в мае летчикам
Источник материала: ОНТ
9 августа в Барановичах был утвержден эскиз памятного знака летчикам, которые
Уточняется, что на памятном знаке будут изображены два улетающих в небо журавля, птицы, по задумке, летят на фоне силуэта самолета-истребителя Як-130. Имена героев будут нанесены на лицевой стороне гранитной плиты, на обратной стороне будет расположена последняя расшифрованная фраза переговоров летчиков: «Прыгаем?» – «Нет! Город под нами...».
Памятный знак разместят на месте падения самолета.
Фото: nashkraj.by
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9 августа в Барановичах был утвержден эскиз памятного знака летчикам, которые трагически погибли в мае 2021 года. Об этом информирует издание «Наш Край». Уточняется,...
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