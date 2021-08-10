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В Барановичах утвержден эскиз памятного знака погибшим в мае летчикам

10.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Барановичах утвержден эскиз памятного знака погибшим в мае летчикам

9 августа в Барановичах был утвержден эскиз памятного знака летчикам, которые трагически погибли в мае 2021 года. Об этом информирует издание «Наш Край».

Уточняется, что на памятном знаке будут изображены два улетающих в небо журавля, птицы, по задумке, летят на фоне силуэта самолета-истребителя Як-130. Имена героев будут нанесены на лицевой стороне гранитной плиты, на обратной стороне будет расположена последняя расшифрованная фраза переговоров летчиков: «Прыгаем?» – «Нет! Город под нами...».

Памятный знак разместят на месте падения самолета.

Фото: nashkraj.by

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9 августа в Барановичах был утвержден эскиз памятного знака летчикам, которые трагически погибли в мае 2021 года. Об этом информирует издание «Наш Край». Уточняется,...
 
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