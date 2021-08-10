ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посмотрите, как кот эмоционально разговаривает с рыбами! Невероятно! (ВИДЕО)

10.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Посмотрите, как кот эмоционально разговаривает с рыбами! Невероятно! (ВИДЕО)

Веселое видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кот решил поболтать с рыбами в искусственном пруду. Судя по эмоциональности его голоса, он рассказывал им что-то волнующее.


Видео с болтливым котом собрал более 7 млн просмотров и тысячи комментариев в TikTok: «Рассказал рыбам о своих проблемах», «А в ответ – тишина», «Наверное, анекдот им смешной рассказывает», «Кошачья исповедь!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Веселое видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот решил поболтать с рыбами в искусственном пруду. Судя по эмоциональности его голоса, он рассказывал им что-то волнующее....
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Австрии подтвердил задержание в Минске для проверки документов журналистов телеканала ORF
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by