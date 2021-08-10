Посмотрите, как кот эмоционально разговаривает с рыбами! Невероятно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Веселое видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кот решил поболтать с рыбами в искусственном пруду. Судя по эмоциональности его голоса, он рассказывал им что-то волнующее.





Видео с болтливым котом собрал более 7 млн просмотров и тысячи комментариев в TikTok: «Рассказал рыбам о своих проблемах», «А в ответ – тишина», «Наверное, анекдот им смешной рассказывает», «Кошачья исповедь!», – писали комментаторы.