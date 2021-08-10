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Посмотрите, как кот эмоционально разговаривает с рыбами! Невероятно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Веселое видео опубликовал
В ролике кот решил поболтать с рыбами в искусственном пруду. Судя по эмоциональности его голоса, он рассказывал им что-то волнующее.
Видео с болтливым котом собрал более 7 млн просмотров и тысячи комментариев в TikTok: «Рассказал рыбам о своих проблемах», «А в ответ – тишина», «Наверное, анекдот им смешной рассказывает», «Кошачья исповедь!», – писали комментаторы.
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Веселое видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот решил поболтать с рыбами в искусственном пруду. Судя по эмоциональности его голоса, он рассказывал им что-то волнующее....
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