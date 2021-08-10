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Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня
Источник материала: ОНТ
Министерство иностранных дел Китая требует от Литвы отозвать посла из Пекина. Также в ведомстве заявляют о намерении отозвать своего посла из Вильнюса. Причиной дипломатического скандала стало открытие в столице Литвы официального представительства Тайваня,
В китайском ведомстве призвали Литву исправить «неправильное решение» немедленно и прекратить «движение по ложному пути».
Фото: Pixabay
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Министерство иностранных дел Китая требует от Литвы отозвать посла из Пекина. Также в ведомстве заявляют о намерении отозвать своего посла из Вильнюса. Причиной...
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