Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня

Источник материала: ОНТ

Министерство иностранных дел Китая требует от Литвы отозвать посла из Пекина. Также в ведомстве заявляют о намерении отозвать своего посла из Вильнюса. Причиной дипломатического скандала стало открытие в столице Литвы официального представительства Тайваня, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Китая. В заявлении подчеркивается, что «в мире существует только один Китай».

В китайском ведомстве призвали Литву исправить «неправильное решение» немедленно и прекратить «движение по ложному пути».

Фото: Pixabay

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