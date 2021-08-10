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Белорусские границы под надежной защитой: пограничники проводят учения в Гродненской области
Источник материала: ОНТ
Беларусь укрепляет свои рубежи. Учения, которые сейчас проводят пограничники, моделируют наиболее типовые угрозы безопасности.
По сценарию, информация о боевиках поступила от местных жителей. После ее подтверждения группу боевиков блокируют и уничтожают.
Это одна из частей учения Гродненской пограничной группы. Помимо штатного состава привлекли более 160 резервистов. Они восстановили навыки на практических занятиях по тактике, общевойсковой, специальной и огневой подготовке.
Учения состоят из нескольких этапов и завершатся в четверг.
В завершение отработают режимные действия на приграничной территории, а также оперативно-профилактические – в населенных пунктах у границы.
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Беларусь укрепляет свои рубежи. Учения, которые сейчас проводят пограничники, моделируют наиболее типовые угрозы безопасности. По сценарию, информация о...
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