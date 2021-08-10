Белорусские границы под надежной защитой: пограничники проводят учения в Гродненской области

Источник материала: ОНТ

Беларусь укрепляет свои рубежи. Учения, которые сейчас проводят пограничники, моделируют наиболее типовые угрозы безопасности.





По сценарию, информация о боевиках поступила от местных жителей. После ее подтверждения группу боевиков блокируют и уничтожают.

Это одна из частей учения Гродненской пограничной группы. Помимо штатного состава привлекли более 160 резервистов. Они восстановили навыки на практических занятиях по тактике, общевойсковой, специальной и огневой подготовке.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности: «Система охраны государственной границы соответствует требованиям сегодняшнего дня. И обеспечивает защиту нашей страны от посягательств извне. Есть планы по совершенствованию границы. Они все выполняются. Закупаются новые средства охраны. Граница охраняется надежно. Мы видим, что происходит на сопредельной территории, видим, как литовцы относятся к мигрантам, видим польский участок».

Учения состоят из нескольких этапов и завершатся в четверг.

В завершение отработают режимные действия на приграничной территории, а также оперативно-профилактические – в населенных пунктах у границы.

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