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Могилевского экскурсовода арестовали на 15 суток за репост материалов «экстремистского» телеканала
Источник материала: Навiны
Суд Ленинского района Могилева арестовал на 15 суток председателя городской организации «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) экскурсовода Олега Дьячкова, сообщают правозащитники.
Согласно материалам дела, на странице Дьячкова в соцсети «ВКонтакте» сотрудники милиции обнаружили несколько репостов с ресурсов польского телеканала, недавно признанных в Беларуси экстремистскими, передает
По данным правозащитников, репосты были сделаны до того, как медиаресурсы телеканала были признаны экстремистскими. Свою вину экскурсовод не признал.
Судья Виктория Полякова признала Дьячкова виновным в нарушении ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов). Кроме того, у него будет изъят компьютер, с которого, по данным милиции, были сделаны репосты.
8 августа дома у Дьячкова прошел обыск. На следующий день его вызвали в райотдел милиции, откуда он так и не вышел.
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Суд Ленинского района Могилева арестовал на 15 суток председателя городской организации «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) экскурсовода...
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