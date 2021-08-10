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Могилевского экскурсовода арестовали на 15 суток за репост материалов «экстремистского» телеканала

10.08.2021 19:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Ленинского района Могилева арестовал на 15 суток председателя городской организации «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) экскурсовода Олега Дьячкова, сообщают правозащитники.

Могилевского экскурсовода арестовали на 15 суток за репост материалов «экстремистского» телеканала

Согласно материалам дела, на странице Дьячкова в соцсети «ВКонтакте» сотрудники милиции обнаружили несколько репостов с ресурсов польского телеканала, недавно признанных в Беларуси экстремистскими, передает БелаПАН.

По данным правозащитников, репосты были сделаны до того, как медиаресурсы телеканала были признаны экстремистскими. Свою вину экскурсовод не признал.

Судья Виктория Полякова признала Дьячкова виновным в нарушении ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов). Кроме того, у него будет изъят компьютер, с которого, по данным милиции, были сделаны репосты.

8 августа дома у Дьячкова прошел обыск. На следующий день его вызвали в райотдел милиции, откуда он так и не вышел.

 
Теги: Могилев
 
 
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Суд Ленинского района Могилева арестовал на 15 суток председателя городской организации «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) экскурсовода...
 
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