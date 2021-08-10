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Политзаключенными признаны 10 человек, в том числе музыканты группы Irdorath

10.08.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники признали политзаключенными еще 10 человек.


В Беларуси уже 627 политзаключенных / t.me/viasna96​

Сообщает Еврорадио со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный сайт "Весна". Это Владимир Кобринец, Илья Веремей, Евгений Рубашко, Александр Белов, Владимир Калач, Надежда Калач, Петр Марченко, Юлия Марченко, Антон Шнип и Алексей Якубук.

Часть задержанных — это музыканты, которых в МВД называли "группой волынщиков". Это группа Irdorath и их друзья, задержанные несколько дней назад на даче под Минском за участие в акциях протеста прошлым летом. 

Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи всех политзаключенных, прекратить их уголовное преследование. Также они призывают немедленно освободить людей, задержанных за участие в мирных собраниях, и прекратить политические репрессии против граждан Беларуси.

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", "Правовая инициатива", Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр.

Сейчас в Беларуси насчитывается 627 политзаключенных.
 
 
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Правозащитники признали политзаключенными еще 10 человек.
 
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