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Политзаключенными признаны 10 человек, в том числе музыканты группы Irdorath
Источник материала: Партизан
Правозащитники признали политзаключенными еще 10 человек.
В Беларуси уже 627 политзаключенных / t.me/viasna96
Часть задержанных — это музыканты, которых в МВД называли "группой волынщиков". Это группа Irdorath и их друзья, задержанные несколько дней назад на даче под Минском за участие в акциях протеста прошлым летом.
Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи всех политзаключенных, прекратить их уголовное преследование. Также они призывают немедленно освободить людей, задержанных за участие в мирных собраниях, и прекратить политические репрессии против граждан Беларуси.
Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", "Правовая инициатива", Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр.
Сейчас в Беларуси насчитывается 627 политзаключенных.
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Правозащитники признали политзаключенными еще 10 человек.
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