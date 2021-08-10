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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 627

10.08.2021 20:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенными еще 10 человек.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 627

В список включены:

— Владимир Кобринец, Илья Веремей (взяты под стражу, предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — массовые беспорядки);

— Евгений Рубашко, Александр Белов, Владимир Калач, Надежда Калач, Петр Марченко, Юлия Марченко (Юницкая), Антон Шнип (взяты под стражу, предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 293 УК и ч. 1 ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них);

— Алексей Якубук (содержание в исправительном учреждении открытого типа по ч. 1 ст. 342 УК).

Общее количество политзаключенных достигло 627. Правозащитники требуют их немедленного освобождения.

Статус бывших политзаключенных (арестованы в связи с событиями 2020—2021 годов) имеют 79 человек, в том числе умерший в тюрьме Витольд Ашурок.

 
 
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Белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенными еще 10 человек.
 
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