Магда: «Лукашенко делает заявления, которые позволяют чуть-чуть удлинить «поводок» в отношениях с Кремлем»

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Украинский политолог Евгений Магда -о том, что стоит за обвинениями белорусского правителя.

В рекордно длинном «большом разговоре» Лукашенко с преданной аудиторией привычно перемешались попытки успокоить общество и агрессивная риторика, панибратство и хамство, декларация готовности к диалогу и заявления о врагах, жаждущих захватить и разорвать «клочок земли».

Значительная часть выступления белорусского правителя была посвящена Украине – чего стоят хотя бы обвинения в подготовке боевиков с помощью «западных кураторов» и контрабанде оружия, сообщение о сотрудничестве с представителями так называемой «Луганской народной республики» и совет украинскому президенту принимать закон (о коренных народах) «после разговора с Путиным»…

Какие цели преследует Лукашенко, разбрасываясь обвинениями, и к чему из сказанного стоит относиться со всей серьезностью?

– Есть анекдот о том, как обезьяна разрывается между умными и красивыми. Вот господин Лукашенко по причине того, что значительная часть мирового сообщества не признает его президентом Беларуси, пытается разорваться: с одной стороны, показать, какой он мощный руководитель со «стальными принципами», а с другой – делает заявления, которые позволяют ему чуть-чуть удлинить «поводок» в отношениях с Кремлем. Я за то, чтобы он удлинял этот поводок, но против, чтобы это было за счет Украины, – отметил украинский политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда на Еврорадио.





«Факт сотрудничества с ЛНР – повод ввести санкции»

– Когда прошла информация о том, что следователи из так называемой ЛНР на самом деле приезжали в Беларусь – это было практически сразу после задержания Романа Протасевича – я воспринимал это, как информационно-психологическую операцию России и против Украины, и против Беларуси.

Потому что впустить так называемых следователей из так называемой «Луганской народной республики», фактически, бандитской, и позволять им какие-то юридические действия на территории своей страны, это значит, сделать достаточно четкий шаг к ее <ЛНР> признанию. По крайней мере, об этом будет трубить кремлевская пропаганда.

Лукашенко об этом сказал. Я бы хотел увидеть документ, который подтверждает этот визит. И с моей точки, сам факт визита псевдоследователей в СИЗО, где содержался Протасевич, был бы достаточным для того, чтобы говорить о том, что Украина должна вводить секторальные санкции против Беларуси и поставить Лукашенко на место.

Он, очевидно, немного забыл, что товарооборот между нашими странами по итогам прошлого года составил порядка 4,5 млрд долларов, из которых 2,7 – позитивное сальдо Беларуси, то есть Беларусь продает в Украину гораздо больше, чем покупает.

«Признать Крым? Какая в этом экономическая логика?»

Вопрос о признании Крыма Лукашенко, как ему казалось, удачно отфутболил, заявив, что признает Крым после того, когда «последний российских олигарх начнет поставлять туда товары». Что это – фигура речи или намек на готовность белорусской власти признать Крым, но на определенных условиях?

– О готовности признавать Крым Лукашенко говорил еще в июне, когда Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов, – напоминает Евгений Магда. – Но важный вопрос: а какая в этом сейчас экономическая логика? Отправлять самолеты «Белавиа» куда? Объективно, разве что на бархатный сезон.

И все ли белорусы захотят поехать, понимая, например, что штамп «КПП Симферополь (Россия)» будет означать невозможность въезда в Украину в дальнейшем? Я надеюсь, что среди граждан Беларуси достаточно людей благоразумных, кто легально въезжает в Украину и отдыхает, например, в Одессе.

Поэтому подобные заявления направлены на внутреннюю аудиторию, а это люди, которые и без того любят Лукашенко.

«Запад-2021» будет напряженным для всех соседей»

К чему повторение о «закрытой» и дополнительно усиленной границе с Украиной, через которую на территории Беларуси якобы попадает невероятное количество оружия? Быть может, эти заявления укладываются в выбранную режимом стратегию «кругом враги», «Запад хочет развязать третью мировую войну» и растущая напряженность в отношениях может привести к провокации на белорусско-украинской границе?..

– Если в окружении Лукашенко есть люди, которые смотрят хоть на шаг вперед, то они должны понимать: как только российские войска в Беларуси начнут действовать неконтролируемо, не по легенде учений, а по тому, как им будут указывать из Москвы – что бы после этого ни заявлял Лукашенко, его слова будут очень мало стоить.

Поэтому период учений «Запад-2021» будет действительно напряженным для всех соседей Беларуси. Но любая провокация получает ответ. У Украины есть тяжелый опыт: наша страна восьмой год воюет, и это плохо, но – за это время украинские военные получили значительный боевой опыт, у нас более 300 тысяч человек так или иначе участвовали в военных действиях.

В Беларуси, к счастью, войны не было, и во многом отношение белорусского общества к России напоминает отношение большой части украинского общества до 2014 года, до захвата Крыма. Но как будут действовать белорусы, если Россия попытается, использовав ту или иную провокацию, захватить саму Беларусь? Что будет делать белорусская армия?..