Высадки астронавтов на Луну в 2024 году не будет из-за неготовности скафандров - NASA

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи с задержками в разработке скафандров. Об этом говорится в докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина, сообщает ТАСС.

Пол Мартин, который осуществляет надзор за деятельностью NASA, пояснил, что первые два готовых к полету скафандра должны быть изготовлены к ноябрю 2024 года. Но сейчас имеются значительные трудности в достижении этой цели. Прежде всего речь идет о задержке по запланированным работам, достигшей уже 20 месяцев. Она связана с нехваткой финансирования, последствиями пандемии и техническими проблемами.

С учетом ряда требований, отмечается в докладе, скафандры будут готовы к полетам не ранее апреля 2025 года. Более того, к тому времени, когда появятся два готовых к полету скафандра, NASA потратит более миллиарда долларов на разработку и сборку скафандров следующего поколения.

Поэтому, отметил Пол Мартин, высадка на Луну в конце 2024 года, как планирует в настоящее время NASA, не представляется возможной. При этом Мартин подчеркнул, что проблемы с разработкой скафандра - далеко не единственный фактор, влияющий на жизнеспособность графика возвращения на Луну.-0-