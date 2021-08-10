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Серебряный призер Олимпиады Анна Пракатень не уверена, что продолжит карьеру
Источник материала: Партизан
Серебряный призер Олимпиады в академической гребле Анна Пракатень заявила, что пока не определилась с тем, продолжит ли карьеру.
"Не знаю (о продолжении карьеры). Я пока в раздумьях. Был тяжелый сезон, не знаю, насколько еще хватит. Надо подумать", - передает слова Пракатень "РИА новости".
В сентябре спортсменке исполнится 29 лет. На Играх-2020 она завоевала серебряную медаль на дистанции 2000 метров.
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Серебряный призер Олимпиады в академической гребле Анна Пракатень заявила, что пока не определилась с тем, продолжит ли карьеру.
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