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Серебряный призер Олимпиады Анна Пракатень не уверена, что продолжит карьеру

10.08.2021 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Серебряный призер Олимпиады в академической гребле Анна Пракатень заявила, что пока не определилась с тем, продолжит ли карьеру.


 

"Не знаю (о продолжении карьеры). Я пока в раздумьях. Был тяжелый сезон, не знаю, насколько еще хватит. Надо подумать", - передает слова Пракатень "РИА новости".

В сентябре спортсменке исполнится 29 лет. На Играх-2020 она завоевала серебряную медаль на дистанции 2000 метров.
 
 
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Серебряный призер Олимпиады в академической гребле Анна Пракатень заявила, что пока не определилась с тем, продолжит ли карьеру.
 
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