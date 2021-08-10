|
Платное образование: на кого дешевле всего учиться в Беларуси?
Источник материала: Партизан
Высшие учебные заведения в очередной раз подняли плату за обучение – новые расценки начнут действовать уже с нового учебного года.
Дороже всего будет учиться пилотам, которых начнут готовить в Беларуси с этого года, юристам и дипломатам. Но есть неплохие профессии, получить которые будет стоить не так уж и дорого. Sputnik детально
Почему снова повышают стоимость обучения?
Цены на платное образование в белорусских вузах не повышались полтора года – с марта 2020 года. В Минобразования поясняют, что ведомство вправе регулировать стоимость обучения на платной основе в вузах и ссузах, поскольку за последнее время изменились:
- размеры базовой ставки (с 185 до 195 рублей)
- базовой величины (с 27 до 29 рублей)
- минимальной зарплаты (с 375 рублей до 400 рублей)
Вопрос о повышении стоимости образования был проработан "в целях обеспечения безубыточного функционирования и выплаты заработной платы", уточнили в Минобре. Таким образом, с 1 сентября 2021 года во всех государственных вузах и ссузах страны будут повышены цены не более чем на 10% по каждому курсу и специальности.
БГУ: сколько стоит "корочка"?
Платникам БГУ в этом году дешевле всего будет учиться на двух факультетах: ФФСН и филфаке. На факультете философии и социальных наук самая недорогая специальность – "социальная работа". Учить будущих соцработников и психологов будут за 3190 рублей (1270 долларов – за один курс). Столько же стоит учеба на одном курсе специальности "белорусская филология" и "русская филология" на филологическом факультете.
За год учебы на самых дорогих специальностях в БГУ придется выложить 5061 рубль (чуть более 2000 долларов). Таких специальностей три – "правоведение" и "экономическое право" на юрфаке и "международное право" на ФМО.
Более-менее недорого можно отучиться на мехмате, физфаке, химфаке, истфаке. Стоимость курса составит 3622 рубля (1439 долларов).
БНТУ: две цены
Цена за один учебный год для поступающих в главный технический вуз страны составит от 3996 рублей (1585 долларов) до 4263 рубля (1690 долларов).
Дешевле будет учиться на спортивно-техническом, инженерно-педагогическом университете, а также специальности "экономика и организация производства (автомобильный транспорт" автотракторного факультета.
Стоимость обучения в Беларуси
© Sputnik
БГУИР: айтишники и геймразработчики – самые дорогие
Самое дорогое обучение в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники на трех факультетах – компьютерных систем и сетей, информационных технологий и управления, инженерно-экономическом (все специальности). Обучение на первом курсе будет стоить 3900 рублей (1550 долларов). Недорого здесь учиться на инженера-электроника (факультет радиотехники и электроники) – 2700 рублей (1072 доллара).
БГПУ: будущим хореографам – несладко
Дешевле всего в "педе" учиться на специальностях, связанных с логопедией, олигофренопедагогией и дошкольным образованием – 3138 рублей (1246 долларов). Творческие специальности, например "музыкальное искусство, ритмика и хореография", обойдутся в 3388 рублей (1346 долларов).
Мозырский "пед": самый дешевый
Самым дешевым среди всех госуниверситетов страны, в том числе региональных, в этом году станет Мозырский педагогический имени И. П. Шамякина, который готовит преподавателей по разным направлениям.
Стоимость обучения на первом курсе составит 2710 рублей (1076 долларов), причем на всех специальностях.
БГМУ: до 4 тысяч рублей
Белорусский "мед" один из немногих университетов, кто решил не поднимать к сентябрю цены на учебу (окончательное решение об увеличении стоимости обучения принимает ректор – Sputnik). Последний раз в вузе они корректировались в марте 2020 года, и стоматологи – по-прежнему самая дорогая здесь профессия (4004 рубля один курс – 1591 доллар). А самая дешевая специальность – "медико-профилактическое дело" – 3142 рубля (или 1248 долларов).
В то же время БГМУ поднял расценки для иностранных студентов – от 4300 до 4700 долларов за курс.
Академия авиации: заоблачная стоимость
Белорусская государственная академия авиации в этой приемной кампании впервые приняла пилотов на специальность "Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации". Конкурс огромный – 10 человек на место.
На бюджет академия взяла лишь восемь человек, столько же – на платное. Всего обучение по специальности пилота (4,5 года) обойдется в сумму около 191 тысячи белорусских рублей (почти 76 тысяч долларов). Стоимость 1-го курса составит 6 тысяч долларов, 2-го и 3-го – по 21 тысячи долларов, 4-го – 28 тысяч долларов.
В разы дешевле стоит выучиться на диспетчеров – один курс по специальности "организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте (организация воздушного движения)" обойдется в 3 тысячи рублей (1192 доллара).
Или на механика авиатранспорта – 2750 рублей (или 1092 доллара).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высшие учебные заведения в очередной раз подняли плату за обучение – новые расценки начнут действовать уже с нового учебного года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)