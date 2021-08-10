Платное образование: на кого дешевле всего учиться в Беларуси?













изучил ситуацию. Дороже всего будет учиться пилотам, которых начнут готовить в Беларуси с этого года, юристам и дипломатам. Но есть неплохие профессии, получить которые будет стоить не так уж и дорого. Sputnik детальноситуацию.





Почему снова повышают стоимость обучения?





Цены на платное образование в белорусских вузах не повышались полтора года – с марта 2020 года. В Минобразования поясняют, что ведомство вправе регулировать стоимость обучения на платной основе в вузах и ссузах, поскольку за последнее время изменились:





- размеры базовой ставки (с 185 до 195 рублей)





- базовой величины (с 27 до 29 рублей)





- минимальной зарплаты (с 375 рублей до 400 рублей)





Вопрос о повышении стоимости образования был проработан "в целях обеспечения безубыточного функционирования и выплаты заработной платы", уточнили в Минобре. Таким образом, с 1 сентября 2021 года во всех государственных вузах и ссузах страны будут повышены цены не более чем на 10% по каждому курсу и специальности.

БГУ: сколько стоит "корочка"?

Платникам БГУ в этом году дешевле всего будет учиться на двух факультетах: ФФСН и филфаке. На факультете философии и социальных наук самая недорогая специальность – "социальная работа". Учить будущих соцработников и психологов будут за 3190 рублей (1270 долларов – за один курс). Столько же стоит учеба на одном курсе специальности "белорусская филология" и "русская филология" на филологическом факультете.





За год учебы на самых дорогих специальностях в БГУ придется выложить 5061 рубль (чуть более 2000 долларов). Таких специальностей три – "правоведение" и "экономическое право" на юрфаке и "международное право" на ФМО.

Более-менее недорого можно отучиться на мехмате, физфаке, химфаке, истфаке. Стоимость курса составит 3622 рубля (1439 долларов).

БНТУ: две цены

Цена за один учебный год для поступающих в главный технический вуз страны составит от 3996 рублей (1585 долларов) до 4263 рубля (1690 долларов).

Дешевле будет учиться на спортивно-техническом, инженерно-педагогическом университете, а также специальности "экономика и организация производства (автомобильный транспорт" автотракторного факультета.





Стоимость обучения в Беларуси © Sputnik