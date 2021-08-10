ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Amazon будет выплачивать компенсацию клиентам за опасные товары от сторонних продавцов

10.08.2021 20:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. будет выплачивать компенсацию клиентам, пострадавшим в результате использования опасной продукции, купленной у независимых продавцов на платформе компании.



Начиная с 1 сентября Amazon будет выплачивать клиентам компенсацию в размере до $1 тыс. в случае физических повреждений или ущерба для недвижимости.

В сообщении Amazon говорится, пишет interfax.by, что, "если продавец не отвечает на жалобу, которую мы считаем обоснованной, или отклоняет ее, мы можем вмешаться, чтобы выплатить более высокую компенсацию".

На текущий момент более половины продукции, представленной на Amazon, предлагают сторонние продавцы, а не сам интернет-ритейлер. Таким образом, ассортимент продукции расширяется, однако риски существенного возрастают, поскольку не проходят проверку Amazon перед продажей.

Многие из продавцов пользуются логистической сетью Amazon для хранения, упаковки и доставки товаров.

В прошлом месяце Комиссия по безопасности потребительских товаров США (US Consumer Product Safety Commission, CPSC) подала на Amazon в суд, чтобы обязать ритейлера отозвать опасную продукцию. Регулятор сообщил, что Amazon необходимо "нести ответственность" за продукцию, которая представляет собой угрозу здоровью потребителей.

Amazon сообщил, что уже отозвал продукцию, о которой шла речь в иске.

Ранее в текущем году ритейлер признавал, что не может гарантировать безопасность продукции, продаваемой на рынке.

Акции Amazon в ходе торгов во вторник дешевеют на 0,5% Капитализация компании с начала года увеличилась на 2,1%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. будет выплачивать компенсацию клиентам, пострадавшим в результате использования опасной продукции, купленной у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политзаключенными признаны 10 человек, в том числе музыканты группы Irdorath
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by