Следователи устанавливают обстоятельства жестокого убийства в Березовском районе

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Вечером 8 августа поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В ходе визуального осмотра на теле были обнаружены многочисленные колото-резаные раны.

Предварительно установлено, что днем погибший дома выпивал со своей 23-летней супругой. В какой-то момент между ними возник конфликт, и женщина нанесла мужу не менее пятидесяти ударов ножом по голове, шее и туловищу. Сосед семейной пары оказался невольным свидетелем. Он слышал скандал, а через некоторое время встретил молодую жену, которая и рассказала об убийстве. Мужчина сразу же набрал номер 102.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Следователи и эксперты осмотрели место преступления, изъяли многочисленные следы и объекты, в том числе и нож. Назначен ряд экспертных исследований. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время она задержана, с ее участием проводятся следственные действия.





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