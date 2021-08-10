Жители Мозыря в лесу выращивали коноплю

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Завезли на поле грунт и рассаду, периодически растения подкармливали удобрениями и поливали. Милиция узнала о посадках. Двоих мужчин задержали сотрудники наркоконтроля. Один добровольно выдал газетный сверток, внутри которого была измельченная травка. А уже во время обысков дома у второго задержанного были найдены 5 свертков с высушенным наркозельем и семена каннабиса в ампулах, а еще и приспособления для употребления наркотиков. Мужчины на время предварительного следствия помещены в ИВС, возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических веществ.

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