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Обзор дорожных происшествий на дорогах республики за прошедшие сутки

10.08.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Медосвидетельствование показало 3,6 промилле алкоголя у водителя Lada в Горках

Мужчина попытался скрыться от дорожной милиции, но был задержан. За последнее время это уже третья пьяная поездка, когда шофер попадается на глаза инспекторам. В ГАИ рассказали, что у водителя уже конфискован мопед за езду в нетрезвом состоянии. На этот раз пьяная езда, помимо конфискации машины, обойдется куда строже. Высоким штрафом, а также ограничением или лишением свободы до двух лет.


После аварии не жаловался на здоровье, а спустя 5 часов оказался в реанимации

На автодороге Барановичи - Ивье водитель Renault съехал в кювет. После оформления ДТП 24-летний шофер добрался домой, а к вечеру оказался в больнице, где пострадавшему диагностировали разрыв селезенки.


Этой ночью в Минском районе на трассе М1 погиб пешеход

ЧП случилось на трассе М1. Предварительно установлено, что водитель за рулем Fiat сбил мужчину, который выпрыгнул из-за ограждения на проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался, личность погибшего, а также обстоятельства инцидента правоохранители должны выяснить в результате проверки.


63-летний велосипедист погиб в Лоевском районе - пенсионера сбила "Нива"

По предварительной информации, велосипедист выехал с обочины на проезжую часть дороги в тот момент, когда автомобиль проезжал мимо.


В Речице водитель выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево

Смертельная авария случилась и в Речице - накануне утром водитель за рулем Volkswagen на закруглении дороги выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Удар был такой силы, что мужчина скончался на месте.

А спустя три часа водитель фургона в Речице сбил 72-летнюю пенсионерку. Бабушка переходила улицу по переходу, а шофер Iveco, по всей видимости, не заметил женщину. В результате наезда она получила травмы несовместимые с жизнью.


В Пинске трактор столкнулся на перекрестке с мотоциклом

Предварительно установлено, что тракторист не уступил дорогу байкеру. В результате аварии 68-летний мужчина был доставлен в больницу.


В Дрогичинском районе Volkswagen врезался в придорожное дерево

А это последствия аварии в Дрогичинском районе, там Volkswagen врезался в придорожное дерево. Предварительно установлено, что ночью шофер выбрал небезопасную скорость, в результате чего не справился с управлением. С травмами пострадавший был госпитализирован.


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Теги: Минск
 
 
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Медосвидетельствование показало 3,6 промилле алкоголя у водителя Lada в Горках Мужчина попытался скрыться от дорожной милиции, но был задержан. За последнее...
 
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