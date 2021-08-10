В Молодечненском районе у продавца магазина похитили кошелек - милиция ищет покупателей

Источник материала: БT

За помощью обратилась 41-летняя жительница Минского района. О пропаже она сообщила только на следующий день - подозревала, что сама могла оставить кошелек в другом месте. По словам заявительницы, портмоне она хранила на складе. Сыщики изучили записи с камер видеонаблюдения, где четко видно, что в служебное помещение через незапертую заднюю дверь входит неизвестный мужчина. А через несколько секунд фигурант выходит со склада, держа в руках чужой бумажник, и уходит в направлении железнодорожной станции. Кстати, это же человек с приятелем незадолго до инцидента был в магазине и рассчитывался за товар. Ущерб небольшой - более 80 рублей, но сам факт. Тех, кто узнал мужчин на видео или знает что-то о произошедшем, просьба сообщать в милицию.

Читайте также: