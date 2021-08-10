В Витебске малыш выпал с балкона четвертого этажа, пока его мать спала

Источник материала: БT

Скорую помощь вызвали прохожие. Сейчас 4-летний ребенок в реанимации с многочисленными травмами. Как рассказали в Следственном комитете, в момент инцидента 42-летняя родительница была пьяна - свыше 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Всего у женщины трое несовершеннолетних детей, а семья находится в социально опасном положении. В мае в милицию уже поступало сообщение, что маленький мальчик остается на балконе без присмотра. Печально, что мать в очередной раз проявила беспечность.

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