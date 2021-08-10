Канделаки наехала на белорусских контрабандистов

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Российская телеведущая Тина Канделаки прошлась по контрабанде сигарет и привела в пример ЕС, наказавший белорусских табачников санкциями.

Несколько моих постов, колонок и интервью о рынке нелегального табака в России вызвали резонанс в российских и белорусских СМИ. Указав на главных бенефициаров этого серого и черного рынка, мы были вправе надеяться на то, что ситуация изменится, но пока этого, к сожалению, не произошло, — пишет Тина Канделаки в колонке на «Эхо Москвы».

Телеведующая ссылается на данные аналитического исследования, согласно которому доля нелегальных сигарет в России выросла до 12,8% от общего объема рынка.

— В лидерах по нелегальным поставкам остается Беларусь. Каждая вторая контрафактная сигарета прибывает на наш рынок от ближайшего союзника. Удачно пользуясь повышением цен в России, белорусские контрабандисты с начала весны нарастили объем ввоза своей продукции сразу на 20%. Такое вот пиратство XXI века, — делает вывод Канделаки.

Журналистка приводит слова Александра Лукашенко о том, что Беларусь не только никакого отношения к контрабанде не имеет, но и пример может подать, как бороться с контрафактом:

— Самое ироничное, что наполовину он прав: внутри своей страны он борется с нелегальным производством более чем эффективно и ни одна нелегальная пачка в белорусские магазины попасть не может. Но как только грузовик пересекает границу Беларуси — это уже проблема другой страны. Нашей с вами страны.

Канделаки рассказывает в своей колонке о том, как государственные СМИ в Беларуси обеспечивают эту позицию Лукашенко умелым пиаром: советуют России, Польше и Литве разобраться со своим подпольным производством, прежде чем обвинять Беларусь.

— Вот только в той же Литве в грузовых поездах с калийными удобрениями из Беларуси регулярно обнаруживают «посылки» с табачной контрабандой на миллионы евро. Раз вагоны пломбируются на заводе «Беларуськалий», после этого никакие посторонние грузы внутрь попасть не могут. Так когда же и кто может поместить туда контрабанду, чтобы очернить белорусскую сторону? — задается вопросом Канделаки.

Российская телеведущая приводит в пример ЕС, который ввел в отношении представителей табачной отрасли Беларуси санкции, отмечая, что «вся ситуация на виду и проблема требует безотлагательного решения». И призывает к решительным действиям:

— Неужели отдельным чиновникам в нашей стране не хватает политической воли, чтобы разобраться с контрафактом раз и навсегда? Мы много помогаем Беларуси, оказавшейся в тяжелой ситуации. Понятно, что сами они стимулов к тому, чтобы эффективно пресечь свою контрабанду не имеют. Но у нас наверняка есть рычаги, чтобы эту проблему решить, а не слушать, как наши союзники говорят нам «сами вы виноваты». Партнеры так не поступают.