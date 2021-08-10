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Китай отозвал посла из Литвы

10.08.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отзыв китайского посла из Литвы связан с решением Вильнюса разрешить Тайваню открыть представительство в стране. Литве предложено отозвать посла из Пекина.


Флаг Китая

Китай отозвал своего посла из Литвы на фоне дипломатической напряженности в отношениях двух стран. Как сообщили во вторник, 10 августа, в МИД КНР, Шэнь Чжифэй, чьи верительные грамоты были приняты занимавшей пост президента Литвы Далей Грибаускайте в феврале 2018 года, отозван, пишет DW. Данный шаг связан с решением Вильнюса разрешить Тайваню открыть представительство в Литве.

"Это решение грубо нарушает дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Литвой и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР", - говорится в заявлении китайского МИД. "Правительство Китая - категорически против этого шага", - подчеркивается в нем далее.

Пекин: Вильнюс должен отозвать своего дипломата

Кроме того, Пекин 10 августа потребовал от Вильнюса отозвать своего посла в КНР.

Министерство иностранных дел Китая также призвало Литву "немедленно исправить свое ошибочное решение" и "не идти далее по этому неверному пути".

Литва: Сожалеем о решении Пекина

В литовском МИД в свою очередь заявили, что сожалеют о подобном шаге КНР, и подчеркнули, что приняли к сведению предложение китайской стороны об отзыве литовского дипломата.

В литовском внешнеполитическом ведомстве при этом указали на намерение развивать "взаимовыгодные отношения с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского Союза (ЕС) и остального мира".

О том, что Тайвань готовится открыть диппредставительство в Литве, стало известно в июле. По данным латвийского новостного портала Delfi, это его первое дипучреждение в Европе за 18 лет.

Спорный статус Тайваня

Тайвань признают суверенным государством лишь 20 стран, преимущественно малых. Германия представлена в Тайбэе лишь Немецким институтом. Пекин, руководствуясь доктриной единого Китая, не разрешает иметь дипломатические отношения и с КНР, и с Тайванем.

Тайвань провозгласил себя Республикой Китай в 1949 году после бегства на этот остров приверженцев партии Гоминьдан, проигравших в гражданской войне в Китае коммунистам во главе с Мао Цзэдуном. С тех пор Пекин считает Тайвань мятежной провинцией и угрожает насильственно воссоединить ее с материковым Китаем. На международном уровне Пекин стремится изолировать Тайвань.
 
 
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Отзыв китайского посла из Литвы связан с решением Вильнюса разрешить Тайваню открыть представительство в стране. Литве предложено отозвать посла из Пекина.
 
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