Китай отозвал посла из Литвы





Флаг Китая





пишет DW. Данный шаг связан с решением Вильнюса разрешить Тайваню открыть представительство в Литве. Китай отозвал своего посла из Литвы на фоне дипломатической напряженности в отношениях двух стран. Как сообщили во вторник, 10 августа, в МИД КНР, Шэнь Чжифэй, чьи верительные грамоты были приняты занимавшей пост президента Литвы Далей Грибаускайте в феврале 2018 года, отозван,DW. Данный шаг связан с решением Вильнюса разрешить Тайваню открыть представительство в Литве.





"Это решение грубо нарушает дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Литвой и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР", - говорится в заявлении китайского МИД. "Правительство Китая - категорически против этого шага", - подчеркивается в нем далее.

Пекин: Вильнюс должен отозвать своего дипломата

Кроме того, Пекин 10 августа потребовал от Вильнюса отозвать своего посла в КНР.





Министерство иностранных дел Китая также призвало Литву "немедленно исправить свое ошибочное решение" и "не идти далее по этому неверному пути".

Литва: Сожалеем о решении Пекина

В литовском МИД в свою очередь заявили, что сожалеют о подобном шаге КНР, и подчеркнули, что приняли к сведению предложение китайской стороны об отзыве литовского дипломата.





В литовском внешнеполитическом ведомстве при этом указали на намерение развивать "взаимовыгодные отношения с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского Союза (ЕС) и остального мира".





О том, что Тайвань готовится открыть диппредставительство в Литве, стало известно в июле. По данным латвийского новостного портала Delfi, это его первое дипучреждение в Европе за 18 лет.

Спорный статус Тайваня

Тайвань признают суверенным государством лишь 20 стран, преимущественно малых. Германия представлена в Тайбэе лишь Немецким институтом. Пекин, руководствуясь доктриной единого Китая, не разрешает иметь дипломатические отношения и с КНР, и с Тайванем.





Тайвань провозгласил себя Республикой Китай в 1949 году после бегства на этот остров приверженцев партии Гоминьдан, проигравших в гражданской войне в Китае коммунистам во главе с Мао Цзэдуном. С тех пор Пекин считает Тайвань мятежной провинцией и угрожает насильственно воссоединить ее с материковым Китаем. На международном уровне Пекин стремится изолировать Тайвань.