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Виктор Саевич: «Давление будет идти одновременно и на Россию, и на Беларусь»

10.08.2021 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без купюр и желания уйти от сложных тем и острых углов, как результат – повышенный интерес пользователей сетей. Рекордные восемь часов откровенного диалога с белорусским лидером.

Виктор Саевич: «Давление будет идти одновременно и на Россию, и на Беларусь»

Интерес к тому, как Беларусь и Россия намерены отражать экономический удар, можно считать исчерпанным. «Большой разговор» дал понять всем заинтересованным – действовать будем сообща и довольно жестко. Закрывать глаза на затянувшуюся игру в санкционные салки никто не станет.

Виктор Саевич: «Давление будет идти одновременно и на Россию, и на Беларусь»

Виктор Саевич, магистр политических наук:
Наши страны всегда шли рука об руку, вместе. Россия и Беларусь – это самые близкие союзники. Это братья, партнеры на все времена, поэтому давление будет идти одновременно и на Россию, и на Беларусь по любым причинам. По каким бы причинам это ни было, будь то самолет, Крым или еще что – всегда что-то придумают. Не было бы этого, придумали бы что-то другое. Очень мощная промышленность у нас, в Республике Беларусь. Очень мощная материальная база в России, тоже начинает возрождаться промышленность, наука. Поэтому нашими республиками будет делаться все, чтобы отбить эту атаку. Атака будет отбита и продолжится процесс экономического развития наших стран.

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Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без купюр и желания уйти от...
 
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