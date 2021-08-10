МИД: Санкции США, Канады и Великобритании направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси

Белорусский МИД «решительно осуждает» принятые США, Великобританией и Канадой «односторонние принудительные меры» в отношении страны.





«Тем самым указанные страны в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение международным правом, собственными международными и двусторонними обязательствами, обнажили истинные цели своей политики в отношении Беларуси, — отмечается в комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. — Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа».

«Единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, — это смена власти в Беларуси. В ход идет весь арсенал методов "холодной войны" в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях, вплоть до финансово-экономического удушения государства», — говорится в заявлении.

По мнению МИД, санкции «идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ».

Министерство иностранных дел напоминает, что именно США и Великобритания «были подписантами Будапештского меморандума 1994 года, взяв на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету».

«Белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых вчера США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны и примет адекватные ответные меры, — отмечается в комментарии. — Министерство иностранных дел подчеркивает, что на всех этапах белорусская сторона последовательно выступала и выступает за открытый и равноправный диалог со странами Запада, который должен строиться не на санкциях и давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права и межгосударственного общения».

9 августа США, Великобритания и Канада ввели санкции, которые затрагивают финансовый, нефтяной, калийный сектора белорусской экономики. Введение санкций стало реакцией на продолжающиеся репрессии и нарушения прав человека в Беларуси.