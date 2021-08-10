Инфляция в Беларуси за последние 12 месяцев составила 9,8%

Потребительские цены в Беларуси в июле по сравнению с июнем 2021 года выросли на 0,1%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 5,9%, сообщил Национальный статистический комитет. В годовом измерении инфляция в июле составила 9,8% (в июне — 9,9%).





В июле по отношению к июню цены на продовольственные товары снизились на 0,2% (с начала года — выросли на 5,7%, за последние 12 месяцев — на 8,9%), на непродовольственные — выросли на 0,4% (6,7% и 11,6%), на услуги — на 0,2% (5,3% и 8,9%).

Для сравнения: потребительские цены в июле 2020 года по сравнению с июнем выросли на 0,2%, к уровню декабря 2019-го — на 3,6% (в годовом измерении инфляция составила 5,2%), а в целом за 2020 год инфляция достигла 7,4% при официальном прогнозе 5%. В 2021 году власти прогнозировали инфляцию также не выше 5%.

Евразийский банк развития прогнозирует годовую инфляцию в Беларуси на уровне 10% и повышение ставки рефинансирования до этого значения. 21 июля Нацбанк повысил ставку рефинансирования на 0,75 процентного пункта до 9,25%.

«Денежно-кредитные условия ужесточаются на фоне значительного превышения инфляцией целевого ориентира (9,9% год к году в июне — при цели не более 5% по году) и роста инфляционных ожиданий, — отмечается в последнем обзоре ЕАБР. — Нацбанк ожидает годовую инфляцию около 9% по итогам года, что близко к базовому прогнозу ЕАБР — 8,7%. Повышение ставки наряду с увеличением расчетных величин стандартного риска окажет сдерживающее воздействие на потребительскую и инвестиционную активность. ЕАБР допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в этом году, вплоть до 10% (и даже выше при определенных условиях), если реализуются инфляционные риски и годовая инфляция закрепится вблизи 10%».

Нацбанк ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 6%. Также ожидается, что по итогам третьего квартала 2021 года годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне (9,9%). «Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В последующем интенсивность инфляционных процессов замедлится: по итогам 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 9%. Ожидается, что к концу 2022 года инфляция в годовом выражении приблизится к 6%. Все это предопределяет необходимость продолжения совместной работы правительства и Национального банка по дальнейшему замедлению инфляции и закреплению ее в среднесрочной перспективе на уровне вблизи 5%, — отметил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин. — Соответственно, действующие подходы к реализации монетарной политики в ближайшее время сохранятся. Национальный банк обеспечит нацеленность своих инструментов на сдерживание инфляционных процессов и обеспечение макроэкономической сбалансированности».

Независимые эксперты также считают, что инфляция по итогам 2021 года может составить не менее 10%.