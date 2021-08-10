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Владимир Жириновский жестко ответил Лукашенко на заявление о признании Крыма

10.08.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скандальный политик российской Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал слова Александра Лукашенко о Крыме.



Общаясь с представителями СМИ, Лукашенко рассказал, при каких обстоятельствах он публично заявит, пишет belnaviny.by, что полуостров является частью РФ.

Его ответ не понравился многим российским политикам и телеведущим.

Ранее его раскритиковал Владимир Соловьев. Владимир Жириновский вовсе не выбирал слов. Он сказал, что Россия не нуждается в подобных признаниях. И кинул фразу о том, что Беларусь пользуется богатствами РФ. 

«Вы, Украина, страны Средней Азии пользуетесь богатствами России», — так высказался Жириновский.
 
 
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Скандальный политик российской Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал слова Александра Лукашенко о Крыме.
 
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