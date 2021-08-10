|
Владимир Жириновский жестко ответил Лукашенко на заявление о признании Крыма
Источник материала: Партизан
Скандальный политик российской Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал слова Александра Лукашенко о Крыме.
Общаясь с представителями СМИ, Лукашенко рассказал, при каких обстоятельствах он публично заявит,
Его ответ не понравился многим российским политикам и телеведущим.
Ранее его раскритиковал Владимир Соловьев. Владимир Жириновский вовсе не выбирал слов. Он сказал, что Россия не нуждается в подобных признаниях. И кинул фразу о том, что Беларусь пользуется богатствами РФ.
«Вы, Украина, страны Средней Азии пользуетесь богатствами России», — так высказался Жириновский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скандальный политик российской Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал слова Александра Лукашенко о Крыме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)