|
В Березовском районе молодая жена более 50 раз ударила мужа ножом
Источник материала: Партизан
В Следственном комитете расследуют уголовное дело по факту убийства 32-летнего мужчины.
Следователи отмечают, что убийство было совершено с особой жестокостью, а причастна к совершению преступления молодая супруга жертвы.
Уголовное дело (фото носит иллюстративный характер)
По имеющейся информации,
После этого она вышла в коридор. Встретив соседа, она призналась ему в убийстве. Тот и сообщил о трагедии правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Следственном комитете расследуют уголовное дело по факту убийства 32-летнего мужчины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)