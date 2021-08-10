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В Березовском районе молодая жена более 50 раз ударила мужа ножом

10.08.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Следственном комитете расследуют уголовное дело по факту убийства 32-летнего мужчины.



Следователи отмечают, что убийство было совершено с особой жестокостью, а причастна к совершению преступления молодая супруга жертвы. 

Уголовное дело (фото носит иллюстративный характер) 

По имеющейся информации, пишет belnaviny.by, это произошло вечером 8 августа. Супруги совместно употребляли алкогольные напитки. 23-летняя женщина взяла нож и нанесла около 50 ударов своему мужу. 

После этого она вышла в коридор. Встретив соседа, она призналась ему в убийстве. Тот и сообщил о трагедии правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса.
 
 
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В Следственном комитете расследуют уголовное дело по факту убийства 32-летнего мужчины.
 
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