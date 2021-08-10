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Михаил Гуцериев перевёл свою долю в Русснефти в 37,15% на брата Саит-Салама Гуцериева

10.08.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно раскрытию "Русснефти", теперь 37,15% обыкновенных акций (пакет семьи Гуцериевых) принадлежит компании Саит-Салама Гуцериева Vemonar Holdings Limited. При этом Михаил Гуцериев вышел из капитала компании.



Как сообщалось, 21 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Беларуси, в том числе в отношении Михаила Гуцериева. 
Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска. Попадание в этот список означает, пишет interfax.by, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию, а сам он теряет право въезжать на территорию ЕС. К тому же гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства, включенным в этот санкционный список лицам.

Великобритания 9 августа также объявила о санкциях против Гуцериева в рамках мер против Беларуси.

Уставный капитал НК "Русснефть" составляет 196,076 млн рублей и состоит из 392,152 млн акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая, 75% уставного капитала приходится на обыкновенные акции, остальные 25% - на привилегированные.

По состоянию на конец мая, владельцами привилегированных акций компании являются принадлежащий Банку России банк "Траст" - 16,52% (19,23% в УК) и ООО "Бизнес Финанс" (принадлежит банку ВТБ - 8,48% (соответствует доле в УК). Еще 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore, семье Гуцериевых принадлежит около 33% уставного капитала, которыми она владеет через ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%), Bradinar Holdings (12,05%), а также Weridge Investments Limited (7,21%), "Сафмар финансовые инвестиции" принадлежит напрямую 1,5% в компании. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций НК (15% уставного капитала).
 
Теги: Минск
 
 
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Согласно раскрытию "Русснефти", теперь 37,15% обыкновенных акций (пакет семьи Гуцериевых) принадлежит компании Саит-Салама Гуцериева Vemonar Holdings Limited. При этом Михаил...
 
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