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Вольфович: упрёки о том, что мы перестали охранять государственную границу, абсолютно безосновательны

10.08.2021 22:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выявить, блокировать и ликвидировать вооруженное бандформирование. Таков замысел второго этапа комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: упрёки о том, что мы перестали охранять государственную границу, абсолютно безосновательны

И пусть сценарий этих маневров учебный, но обстановка на внешних контурах сегодня держит в тонусе. Провокационное поведение сопредельных стран требует еще больше внимания уделять вопросам охраны государственной границы Беларуси.

Вольфович: упрёки о том, что мы перестали охранять государственную границу, абсолютно безосновательны

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Упреки наших некоторых коллег европейских о том, что мы перестали охранять государственную границу, абсолютно безосновательны. Мы как ее охраняли, так и выполняем точно также. Ну а те факты, которые сегодня происходят, к сожалению, на литовской, польской границе, не делают чести нашим коллегам, нашим соседям. Польские коллеги тоже пытаются сейчас подражать литовским, но это тоже, наверное, не сделает им чести, правильно? Вчера глава государства сказал: надо не идти на конфронтацию, а искать пути решения, пока мы не перешли красную черту.

 
 
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Новости Беларуси. Выявить, блокировать и ликвидировать вооруженное бандформирование. Таков замысел второго этапа комплексного оперативно-тактического учения с...
 
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