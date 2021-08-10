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Вольфович: упрёки о том, что мы перестали охранять государственную границу, абсолютно безосновательны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выявить, блокировать и ликвидировать вооруженное бандформирование. Таков замысел второго этапа комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И пусть сценарий этих маневров учебный, но обстановка на внешних контурах сегодня держит в тонусе. Провокационное поведение сопредельных стран требует еще больше внимания уделять вопросам охраны государственной границы Беларуси.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
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Вольфович: упрёки о том, что мы перестали охранять государственную границу, абсолютно безосновательны
Новости Беларуси. Выявить, блокировать и ликвидировать вооруженное бандформирование. Таков замысел второго этапа комплексного оперативно-тактического учения с...
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