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«У нас покупается всё». Прошлись по магазинам и узнали, сколько стоят школьные товары
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области начался сезон школьных базаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тематические ярмарки работают в каждом райцентре, всего 55 точек. Школьникам предлагают широкий ассортимент товаров. Активно готовятся к новому учебному году и в Жодино.
Алеся Иванова, корреспондент:
Большой выбор канцелярии, рюкзаков, школьной одежды и обуви – все это можно найти сейчас в любом универмаге Минской области. Так, свой шоппинг в Жодино мы начнем с отдела культтоваров. Пластилин, краски, карандаши, тетради с разным дизайном, письменные принадлежности и в целом все необходимое для полноценной работы в новом учебном году. Цены варьируются от 20 копеек до 6 рублей.
Светлана Макейчик, заведующая секцией универмага:
Представлен в магазине и большой ассортимент детской обуви. Все – отечественных производителей. Качественные и яркие босоножки для девочек и удобные и современные кроссовки для парней от 70 рублей. А вот вместительный рюкзак любой расцветки и дизайна можно приобрести за 40.
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Новости Беларуси. В Минской области начался сезон школьных базаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тематические ярмарки работают в каждом райцентре, всего...
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