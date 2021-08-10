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«У нас покупается всё». Прошлись по магазинам и узнали, сколько стоят школьные товары

10.08.2021 22:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области начался сезон школьных базаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тематические ярмарки работают в каждом райцентре, всего 55 точек. Школьникам предлагают широкий ассортимент товаров. Активно готовятся к новому учебному году и в Жодино.

Подробности в материале Алеси Ивановой.

«У нас покупается всё». Прошлись по магазинам и узнали, сколько стоят школьные товары

Алеся Иванова, корреспондент:
Лето подходит к концу и школьная пора не за горами. Самое время выбраться на шоппинг и приобрести все необходимое к новому учебному году. Что предлагает торговля, и по чем нынче собраться? 

«У нас покупается всё». Прошлись по магазинам и узнали, сколько стоят школьные товары

Большой выбор канцелярии, рюкзаков, школьной одежды и обуви – все это можно найти сейчас в любом универмаге Минской области. Так, свой шоппинг в Жодино мы начнем с отдела культтоваров. Пластилин, краски, карандаши, тетради с разным дизайном, письменные принадлежности и в целом все необходимое для полноценной работы в новом учебном году. Цены варьируются от 20 копеек до 6 рублей.

«У нас покупается всё». Прошлись по магазинам и узнали, сколько стоят школьные товары

Светлана Макейчик, заведующая секцией универмага:
Мы здесь работаем очень давно, уже знаем ассортимент, поэтому у нас покупается все: и пластилин, и ручки, и карандаши, и альбомы, и фломастеры. И на широкий ассортимент тетради для старших и младших классов.

«У нас покупается всё». Прошлись по магазинам и узнали, сколько стоят школьные товары

Представлен в магазине и большой ассортимент детской обуви. Все – отечественных производителей. Качественные и яркие босоножки для девочек и удобные и современные кроссовки для парней от 70 рублей. А вот вместительный рюкзак любой расцветки и дизайна можно приобрести за 40.

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области начался сезон школьных базаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тематические ярмарки работают в каждом райцентре, всего...
 
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