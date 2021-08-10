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Тренер Вячеслав Григоров возглавил ФК «Рух»
Источник материала: Навiны
Исполняющим обязанности главного тренера «Руха» станет Вячеслав Григоров.
39-летний специалист вошел в тренерский штаб Кирилла Альшевского в январе этого года и работал в должности старшего тренера, сообщается на официальном сайте клуба.
Под руководством Альшевского «Рух» провел 20 официальных матчей, в которых одержал 11 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Тренер объявил об уходе на пресс-конференции после матча с брестским «Динамо» (0:2).
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Исполняющим обязанности главного тренера «Руха» станет Вячеслав Григоров.
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