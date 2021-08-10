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«Держитесь, братья». В Минске прошёл пикет солидарности с народом Литвы

10.08.2021 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 10 августа в Минске у литовского посольства прошел пикет солидарности с народом Литвы, отстаивающим свои права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Держитесь, братья». В Минске прошёл пикет солидарности с народом Литвы

Белорусы уверены: нынешняя власть в этой стране загнала людей в изоляцию.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 10 августа в Минске у литовского посольства прошел пикет солидарности с народом Литвы, отстаивающим свои права, сообщили в программе...
 
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