«Держитесь, братья». В Минске прошёл пикет солидарности с народом Литвы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 10 августа в Минске у литовского посольства прошел пикет солидарности с народом Литвы, отстаивающим свои права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Белорусы уверены: нынешняя власть в этой стране загнала людей в изоляцию.