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Лукашенко: не надо браться за санкционные топоры и вилы, тем более они могут иметь обратный эффект
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как бы ни было сложно и трудно, мы пережили этот год – он был непростой – мы выдержим и другие годы. Но мы не отступим, мы не встанем на колени. Хватит. Дело не в том, что санкции – это хорошо и мы, такие герои, выдерживаем эти санкции. Да нет, я просто по-человечески недавно сказал: мы не такая огромная страна с бешеной экономикой, у нас небольшая экономика. Правда, экспортоориентированная страна, и в этом проблема санкционных разных давлений на нас. Тем не менее то, что мы продаем – это не колоссальные объемы, и, к счастью, мы это время (наше счастье!) искали не в европейском Советском Союзе и не в Соединенных Штатах Америки.
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