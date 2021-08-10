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День письменности в начале сентября пройдет в Копыле. Чем будут удивлять организаторы?

10.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День письменности в начале сентября пройдет в Копыле. Чем будут удивлять организаторы?

Меньше месяца остается до масштабного республиканского праздника – Дня письменности. В этот раз он пройдет на юго-западе Минской области, в Копыле. И организаторы обещают удивлять. 

Интерактивные площадки и выставки, фестивали книги и белорусской кухни, научные конференции и тематические фотозоны. Начнется праздник традиционно – с экспедиции «Дорога к святыням». Продолжится встречей белорусских и зарубежных литераторов из 10 стран. Пока в формате онлайн. Будет место и спортивным состязаниям, и другим ярким и интересным проектам.  

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси«Мы постараемся сделать их не просто информативными, но и интерактивными. События тех лет, которые мы заложили в основу этого праздника, позволят сделать интересными праздник как для молодежи, так и для людей, которые знают не понаслышке об этом дне».

Праздник распахнет двери сразу на нескольких площадках. Два дня обещают быть насыщенными. Гости Дня Письменности первыми узнают, кто станет лауреатами национальной литературной премии. А сам Копыль обретет новый памятник – белорусскому писателю и драматургу Тишке Гартному.

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Меньше месяца остается до масштабного республиканского праздника – Дня письменности. В этот раз он пройдет на юго-западе Минской области, в Копыле. И организаторы...
 
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