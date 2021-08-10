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День письменности в начале сентября пройдет в Копыле. Чем будут удивлять организаторы?
Источник материала: ОНТ
Меньше месяца остается до масштабного республиканского праздника – Дня письменности. В этот раз он пройдет на юго-западе Минской области, в Копыле. И организаторы обещают удивлять.
Интерактивные площадки и выставки, фестивали книги и белорусской кухни, научные конференции и тематические фотозоны. Начнется праздник традиционно – с экспедиции «Дорога к святыням». Продолжится встречей белорусских и зарубежных литераторов из 10 стран. Пока в формате онлайн. Будет место и спортивным состязаниям, и другим ярким и интересным проектам.
Праздник распахнет двери сразу на нескольких площадках. Два дня обещают быть насыщенными. Гости Дня Письменности первыми узнают, кто станет лауреатами национальной литературной премии. А сам Копыль обретет новый памятник – белорусскому писателю и драматургу Тишке Гартному.
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Меньше месяца остается до масштабного республиканского праздника – Дня письменности. В этот раз он пройдет на юго-западе Минской области, в Копыле. И организаторы...
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