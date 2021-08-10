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Политолог Алексей Мухин: Запад не видит различий между Россией и Беларусью, это ставит его в уязвимую позицию
Источник материала: ОНТ
«Большой разговор» обсуждают и в России. Большинство рейтинговых общественно-политических программ и вчера, и сегодня посвящены именно тезисам Александра Лукашенко.
Внимание политологов и экспертов – на «маркерные» темы, которые в последнее время особенно волнуют российское общество. Это интеграция, совместное противодействие западным санкциям, отношения с Украиной, защита общих границ и экспорт цветных технологий, как в Россию, так и в Беларусь. Аналитики отмечают откровенность Александра Лукашенко. Даже, его достаточно жесткий, но справедливый ответ на вопрос о признании Крыма. Информацией к размышлению стали слова Президента о том, что к подготовке неудавшейся «революции» в Беларуси приложили руку и некоторые российские оппозиционеры и олигархи. Это ещё раз подтвердило, что наши страны оппоненты рассматривают как единый фронт.
Отдельно отметили эксперты глубокое знание и понимание Президентом Беларуси российской повестки, открытость по теме существующих «болевых вопросов» между двумя странами, а также интерес Александра Лукашенко ко всему, что происходит в России вне политического поля. Многих тронули слова белорусского Президента, сказанные в поддержку гимнастки Дины Авериной. В Москве считают, что ее результат на Олимпиаде в Токио оказался намеренно занижен судьями.
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Политолог Алексей Мухин: Запад не видит различий между Россией и Беларусью, это ставит его в уязвимую позицию
«Большой разговор» обсуждают и в России. Большинство рейтинговых общественно-политических программ и вчера, и сегодня посвящены именно тезисам Александра...
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