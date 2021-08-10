Политолог Алексей Мухин: Запад не видит различий между Россией и Беларусью, это ставит его в уязвимую позицию

Источник материала: ОНТ

«Большой разговор» обсуждают и в России. Большинство рейтинговых общественно-политических программ и вчера, и сегодня посвящены именно тезисам Александра Лукашенко.

Внимание политологов и экспертов – на «маркерные» темы, которые в последнее время особенно волнуют российское общество. Это интеграция, совместное противодействие западным санкциям, отношения с Украиной, защита общих границ и экспорт цветных технологий, как в Россию, так и в Беларусь. Аналитики отмечают откровенность Александра Лукашенко. Даже, его достаточно жесткий, но справедливый ответ на вопрос о признании Крыма. Информацией к размышлению стали слова Президента о том, что к подготовке неудавшейся «революции» в Беларуси приложили руку и некоторые российские оппозиционеры и олигархи. Это ещё раз подтвердило, что наши страны оппоненты рассматривают как единый фронт.

Алексей Мухин, директор центра политической информации (Россия): «Совершенно очевидно, что в России есть определенный контингент, в том числе среди крупных собственников, которые проживают на территории России, либо западных стран так называемые политические эмигранты, которые хотели бы организовать и в России, и в Беларуси что-то типа революции. И нужно сказать, что в этом смысле, они очень активно сотрудничают с иностранными спецслужбами. Периодически об этом становится известно. По понятным причинам, Союзное государство заставляет их действовать, как против России, так и против Беларуси, как страны, находящейся в одном формате, на одной площадке и различий между Россией и Беларусью они не делают, думаю, что это отсутствие между Россией и Беларусью ставит их, с одной стороны, в уязвимую позицию, а с другой стороны обнаруживает, что они любят Россию или не любят Беларусь, а задачи, которые поставлены перед ними, сделаны людьми и странами, спецслужбами, которые относятся к нам, как к политическому объекту, который надо разрушить. Это делает их иногентами в прямом смысле слова. Александр Лукашенко дал им в этой связи очень хорошую и взвешенную оценку».

Отдельно отметили эксперты глубокое знание и понимание Президентом Беларуси российской повестки, открытость по теме существующих «болевых вопросов» между двумя странами, а также интерес Александра Лукашенко ко всему, что происходит в России вне политического поля. Многих тронули слова белорусского Президента, сказанные в поддержку гимнастки Дины Авериной. В Москве считают, что ее результат на Олимпиаде в Токио оказался намеренно занижен судьями.

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