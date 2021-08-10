В Гомеле за полгода построили новую школу. Посмотрите, как она выглядит снаружи и внутри!

Источник материала: ОНТ

Регионы продолжают подготовку к новому учебному году. Внимание – безопасности и комфорту учеников. В Гомеле завершается строительство новой школы в одном из самых молодых и быстро растущих микрорайонов города. Учебное заведение возводится по уникальному для области проекту – оно рассчитано на 850 мест.

Яркий фасад, большая территория, современные интерактивные зоны для отдыха – нетипичный архитектурный проект обещает школьникам самое инновационное пространство. Если эту школу сравнить с обычной типовой из советского прошлого, то она минимум в пять раз больше. Строительные работы уже на финише – осталось, что называется, навести лоск.

Новая школа рассчитана на 850 учащихся в одну смену. В здании три этажа. Сам корпус разделен на четыре блока. Помимо учебных классов, административных и хозяйственных помещений, в них разместятся специализированные кабинеты информатики, физики, химии и иностранного языка.

Наталья Салоникова, начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Новобелицкого района г.Гомеля: «Здесь будут лингафонные кабинеты, которые оснащены самым современным оборудованием, также компьютерные классы, которые также будут оснащены новейшими компьютерами и техникой. Библиотека большая, панорамные окна большие – светло, интересно детям будет».

У первоклассников будет своя игровая комната и аудитории для отдыха. А в школьной столовой по проекту – два зала на 250 посадочных мест и буфет. Много возможностей и для занятий физкультурой – стадион с игровыми площадками, два спортивных зала, бассейн с чашами для учебного плавания. Также есть все условия для обучения детей с ограниченными возможностями, включая безбарьерную среду для колясочников.

Александр Щербаков, главный инженер предприятия «Строительный трест №14» г.Гомеля: «Остался у нас этап отделочных работ и установка оборудования. Для этого делаем все возможное, работа круглосуточно ведется, количество людей здесь значительно увеличено. Ну, и всем задача поставлена, все понимают: дети должны пойти в школу, поэтому все для этого делаем возможное».

Без преувеличения, это один из самых важных и ожидаемых объектов инфраструктуры в Гомельской области. Его строительство запланировано еще на стадии проектирования микрорайона – около десяти лет назад. Однако из-за отсутствия финансирования к работам долго не приступали. Пока местные жители – в основном, это молодые семьи – не подняли этот вопрос на самом высоком уровне.

Владимир Комаров, житель микрорайона: «Район, вы видите, за эти годы очень вырос и продолжает расти, дома продолжают у нас строиться, и, соответственно, много появляется новых жильцов, много детей, многодетных семей, и проблема эта очень остро стояла, потому что приходилось ездить в другие районы».

И, пожалуй, это самая быстрая стройка за всю историю региона. Фундамент под будущую школу заложен весной этого года, а уже меньше чем через месяц здесь прозвенит первый звонок. Естественно, скорость не в ущерб качеству – на объекте трудятся около тысячи опытных специалистов.

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