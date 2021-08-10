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В Гомеле за полгода построили новую школу. Посмотрите, как она выглядит снаружи и внутри!
Источник материала: ОНТ
Регионы продолжают подготовку к новому учебному году. Внимание – безопасности и комфорту учеников. В Гомеле завершается строительство новой школы в одном из самых молодых и быстро растущих микрорайонов города. Учебное заведение возводится по уникальному для области проекту – оно рассчитано на 850 мест.
Яркий фасад, большая территория, современные интерактивные зоны для отдыха – нетипичный архитектурный проект обещает школьникам самое инновационное пространство. Если эту школу сравнить с обычной типовой из советского прошлого, то она минимум в пять раз больше. Строительные работы уже на финише – осталось, что называется, навести лоск.
Новая школа рассчитана на 850 учащихся в одну смену. В здании три этажа. Сам корпус разделен на четыре блока. Помимо учебных классов, административных и хозяйственных помещений, в них разместятся специализированные кабинеты информатики, физики, химии и иностранного языка.
У первоклассников будет своя игровая комната и аудитории для отдыха. А в школьной столовой по проекту – два зала на 250 посадочных мест и буфет. Много возможностей и для занятий физкультурой – стадион с игровыми площадками, два спортивных зала, бассейн с чашами для учебного плавания. Также есть все условия для обучения детей с ограниченными возможностями, включая безбарьерную среду для колясочников.
Без преувеличения, это один из самых важных и ожидаемых объектов инфраструктуры в Гомельской области. Его строительство запланировано еще на стадии проектирования микрорайона – около десяти лет назад. Однако из-за отсутствия финансирования к работам долго не приступали. Пока местные жители – в основном, это молодые семьи – не подняли этот вопрос на самом высоком уровне.
И, пожалуй, это самая быстрая стройка за всю историю региона. Фундамент под будущую школу заложен весной этого года, а уже меньше чем через месяц здесь прозвенит первый звонок. Естественно, скорость не в ущерб качеству – на объекте трудятся около тысячи опытных специалистов.
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Регионы продолжают подготовку к новому учебному году. Внимание – безопасности и комфорту учеников. В Гомеле завершается строительство новой школы в одном из...
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