|
Хлеборобы бьют рекорды: как трудятся на полях в передовых хозяйствах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Хлеборобы бьют рекорды. Собрано уже более 4,6 миллиона тонн зерна! В лидерах по темпам уборки – Брестская область, по намолоту – Минская. О том, как трудятся в передовых хозяйствах, далее.
Ранний подъём и работа до заката. Пейзаж за окном кабины Андрея Тарасика не меняется уже несколько месяцев. Вот уже больше 10 лет он помогает на уборке урожая. Сегодня намолотил свою первую тысячу в сезоне.
Работы в поле много, в среднем каждый комбайн должен обработать 300 гектаров. Чтобы ударникам было комфортно трудиться, в хозяйстве позаботились о питании, обед дважды с доставкой до комбайна, а на случай технической поломки машины – рядом дежурят специалисты. Работа отлажена до мелочей, стараются не потерять ни одного зернышка.
В экспериментальной базе «Натальевск» Червенского района ведётся весь комплекс полевых работ. Пока одни трудятся на уборке зерновых, другие уже готовят почву для посева озимых культур. Ещё один важный этап – заготовка семян. В хозяйстве намолотили больше девяти тысяч тонн.
В этом сезоне, несмотря на хорошую погоду, аграриям пришлось непросто. Но за плечами только по Минской области порядка 65% обработанных полей. На все сто планируют справиться к 20 числам августа. Хозяйства, которые уже убрали хлеб, будут помогать остальным.
Старший комбайнер хозяйства «Родина» Белыничского района Николай Даречкин и его помощник Константин Солодуха – абсолютные лидеры на Могилёвщине. На их счету – четыре тысячи тонн! Чествование героев жатвы совпало и с завершением уборочной кампании в этом хозяйстве. За последние 40 лет такой ранний финиш жатвы – впервые. Убрали за рекордные 22 дня.
На уборке зернового клина работало 10 экипажей. Каждый намолотил не меньше тысячи тонн. Есть и двух- и трёхтысячники. Впереди у аграриев – заготовка кормов.
Уборка зерновых и зернонобобовых в стране идёт активно. Несмотря на то, что убрано 70% площадей, темпы не снижают. В Минской области планка в 1,1 миллиона тонн позади. Приближается к миллионному рубежу Брестчина. Практически 700 тысяч тонн – в закромах Гродненской и Могилёвской областей. Ещё два региона примерно на одном уровне. На убранных полях параллельно готовят почву для посева озимых культур».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хлеборобы бьют рекорды. Собрано уже более 4,6 миллиона тонн зерна! В лидерах по темпам уборки – Брестская область, по намолоту – Минская. О том, как трудятся в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)