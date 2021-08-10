Хлеборобы бьют рекорды: как трудятся на полях в передовых хозяйствах Беларуси

Источник материала: ОНТ

Хлеборобы бьют рекорды. Собрано уже более 4,6 миллиона тонн зерна! В лидерах по темпам уборки – Брестская область, по намолоту – Минская. О том, как трудятся в передовых хозяйствах, далее.

Ранний подъём и работа до заката. Пейзаж за окном кабины Андрея Тарасика не меняется уже несколько месяцев. Вот уже больше 10 лет он помогает на уборке урожая. Сегодня намолотил свою первую тысячу в сезоне.

Андрей Тарасик, комбайнер экспериментальной базы «Натальевск»: «Люблю эту работу, потому что хлеб убирать – это хорошо. Для меня это самая любимая работа. Погода нас в этом году не расстраивала, убирали и убирали, только один день стояли, а так убирали и убирали очень хорошо».

Работы в поле много, в среднем каждый комбайн должен обработать 300 гектаров. Чтобы ударникам было комфортно трудиться, в хозяйстве позаботились о питании, обед дважды с доставкой до комбайна, а на случай технической поломки машины – рядом дежурят специалисты. Работа отлажена до мелочей, стараются не потерять ни одного зернышка.

Сергей Бабинович, главный агроном экспериментальной базы «Натальевск»: «В районе мы первые по темпам уборки. У нас 10 комбайнов, они все были вовремя подготовлены, отремонтированы, инженерная служба поработала, поля были подготовлены. На сегодняшний день убрано 74%, наверное, 5-6 дней и мы закончим уборку. При хорошей погоде».

В экспериментальной базе «Натальевск» Червенского района ведётся весь комплекс полевых работ. Пока одни трудятся на уборке зерновых, другие уже готовят почву для посева озимых культур. Ещё один важный этап – заготовка семян. В хозяйстве намолотили больше девяти тысяч тонн.

Елена Махнач, директор экспериментальной базы «Натальевск»: «Выполнили госзаказ по озимому рапсу, готовим семена для реализации хозяйствам. В этом году для реализации будет 1 500 тысяч тонн озимых».

В этом сезоне, несмотря на хорошую погоду, аграриям пришлось непросто. Но за плечами только по Минской области порядка 65% обработанных полей. На все сто планируют справиться к 20 числам августа. Хозяйства, которые уже убрали хлеб, будут помогать остальным.

Старший комбайнер хозяйства «Родина» Белыничского района Николай Даречкин и его помощник Константин Солодуха – абсолютные лидеры на Могилёвщине. На их счету – четыре тысячи тонн! Чествование героев жатвы совпало и с завершением уборочной кампании в этом хозяйстве. За последние 40 лет такой ранний финиш жатвы – впервые. Убрали за рекордные 22 дня.

Николай Даречкин, старший комбайнер сельхозпредприятия «Родина»: «Три тысячи я раньше нажинал. В прошлом – около пяти. В этом году нажал больше 4. Конечно, всегда есть стимул немного больше нажать. Поднять планку, чтобы было приятно».

На уборке зернового клина работало 10 экипажей. Каждый намолотил не меньше тысячи тонн. Есть и двух- и трёхтысячники. Впереди у аграриев – заготовка кормов.

Александр Лейбутин, главный агроном сельхозпредприятия «Родина»: «Мы уже начали уборку второго укоса многолетних трав. Ещё предстоит убрать в районе 600 га. Заложить сенаж. Также планируем к уборке 500 га кукурузы на зерно и 1500 – на силос».

Уборка зерновых и зернонобобовых в стране идёт активно. Несмотря на то, что убрано 70% площадей, темпы не снижают. В Минской области планка в 1,1 миллиона тонн позади. Приближается к миллионному рубежу Брестчина. Практически 700 тысяч тонн – в закромах Гродненской и Могилёвской областей. Ещё два региона примерно на одном уровне. На убранных полях параллельно готовят почву для посева озимых культур».





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