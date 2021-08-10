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«Большому разговору» – большой резонанс! Тезисы встречи с Президентом обсуждают журналисты и эксперты
Источник материала: ОНТ
Тот случай, когда время после события поясняет многое, хотя и в прямолинейности ответов мало кто усомнился. Сутки после «Большого разговора с Президентом», а тезисы активно обсуждают и в белорусском инфо-поле, и за его пределами. Анализ событий последнего года в Беларуси, потенциальные новые вызовы, перспективы дальнейшего развития страны. Самые актуальные во внешнеполитической повестке – вопросы о Союзном государстве, отношениях с Украиной, миграционном кризисе в Литве. И, конечно, санкции. Каков будет ответ?
Говорил о них подробно Александр Лукашенко, прокомментировали эксперты. И совпадение или нет, но сегодня очередной виток. Президент поручил правительству определить комплекс мер. Беларусь в долгу не останется. Страна за конструктивный диалог и равное сотрудничество.
8 часов 15 минут – продолжительность встречи сама по себе стала темой для публикаций. Как и формат диалога – а это особенно отметили коллеги из других стран: вот так запросто задать вопрос Президенту, поспорить с участниками беседы в поисках истины, другого ведь способа не изобрели – все это возможно в Минске. И едва ли где-то еще. Однако куда важнее формы содержание. А в нем красной линией прессинг – от английского «давить».
Давление лишь начиналось с призывов и осуждений, очень быстро в ход пошло экономическое оружие: санкции, запреты. Метод не новый. Разве что реакция изменилась. Несколько лет назад Россия ответила на подобные ограничения собственным эмбарго. Сейчас политику в этом вопросе обе страны решили скоординировать.
При этом опыт Беларуси, да и России доказывает: экономические барьеры можно сделать трамплином. Отсюда растут корни у белорусского импортозамещения, взять хотя бы фармакологический рынок: сейчас там половина препаратов отечественного производства, пять лет назад было в разы меньше.
А еще она подстегнула сотрудничество между странами в новых направлениях. Например, Беларусь и Россия вместе будут производить интегральные схемы на белорусском заводе «Интеграл». Конечно, это потребует немалых вложений, но инвестиции помогут уйти от зависимости и лишат манипуляторов инструментария.
Это тема во время «Большого разговора» тоже звучала. Не как угроза, все же доктрина страны оборонительная. Однако это не следует понимать, как бессилие.
Правда, не знать в нынешней ситуации можно, только в одном случае: не хотеть этого. В смысле иметь мотив, чтобы сознательно видеть ситуацию лишь с одной стороны. С другой стороны, именно так эту ситуацию представляют европейские и американские СМИ. И даже зная это, представителей BBC, CNN, Sky News, еще многих других, пригласили к разговору. Правда, вопросы у них разнообразием не отличались.
В результате мы имеем следующие заголовки: «Белорусский лидер набросился на Запад через год после разгрома протестов, это The New York Times. Журналисты там удивились аплодисментам во время пресс-конференции, и больше интересного нашли в архивных фотографиях интерьеров Дворца Независимости. Не обошлось, конечно, без фейков – по мнению редакции, в случае с «Боингом» поднятый для прикрытия истребитель должен был его обязательно сбить. Агентство BBC ограничилось короткой заметкой, вырвав из контекста фразу президента: «Вы можете подавиться санкциями в Великобритании». А американский CNN выпустил материал, где внимание – не на «Большом разговоре», а на том, как в Беларуси все плохо. Судите сами, а МИД, тем временем, ответил и США, и Великобритании, и Канаде, которые накануне в одностороннем порядке ввели принудительные меры против Беларуси.
Общение свысока, мол, выполните наши условия, а мы подумаем – едва ли подходящее начало для диалога. Например, Литва требует от Беларуси освободить политических заключенных. Беларусь отвечает, что в законе нет таких статей, а значит и таких заключенных. Что до освобождения, в принципе, это возможно в случае признания вины через помилование. И относят ли литовцы к узникам совести тех, кто уже написал такие прошения с признанием? Вопрос больше риторический, раз задать его некому.
Вот они – те самые письма с прошением о помиловании. «Осознаю», «оступился» – лишь некоторые фразы с общим итогом: «прошу простить». Говоря о событиях внутри страны, с неизбежностью перемен согласен и Президент, только не в ущерб народу. Новая Конституция должна стать той самой картой, по которой пойдет уже новая Беларусь. Поэтому и каждую новеллу готовят со всей ответственностью.
Последний год показал, что именно в единстве народа его главная сила. Такому давлению ведь невозможно противостоять в одиночку, а раз государство справляется – его поддержка гораздо больше, чем фантазируют оппоненты. Главное – вместе.
Фото: БЕЛТА
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«Большому разговору» – большой резонанс! Тезисы встречи с Президентом обсуждают журналисты и эксперты
Тот случай, когда время после события поясняет многое, хотя и в прямолинейности ответов мало кто усомнился. Сутки после «Большого разговора с Президентом», а...
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