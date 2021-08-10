«Большому разговору» – большой резонанс! Тезисы встречи с Президентом обсуждают журналисты и эксперты

Источник материала: ОНТ

Тот случай, когда время после события поясняет многое, хотя и в прямолинейности ответов мало кто усомнился. Сутки после «Большого разговора с Президентом», а тезисы активно обсуждают и в белорусском инфо-поле, и за его пределами. Анализ событий последнего года в Беларуси, потенциальные новые вызовы, перспективы дальнейшего развития страны. Самые актуальные во внешнеполитической повестке – вопросы о Союзном государстве, отношениях с Украиной, миграционном кризисе в Литве. И, конечно, санкции. Каков будет ответ?





Говорил о них подробно Александр Лукашенко, прокомментировали эксперты. И совпадение или нет, но сегодня очередной виток. Президент поручил правительству определить комплекс мер. Беларусь в долгу не останется. Страна за конструктивный диалог и равное сотрудничество.

8 часов 15 минут – продолжительность встречи сама по себе стала темой для публикаций. Как и формат диалога – а это особенно отметили коллеги из других стран: вот так запросто задать вопрос Президенту, поспорить с участниками беседы в поисках истины, другого ведь способа не изобрели – все это возможно в Минске. И едва ли где-то еще. Однако куда важнее формы содержание. А в нем красной линией прессинг – от английского «давить».

Давление лишь начиналось с призывов и осуждений, очень быстро в ход пошло экономическое оружие: санкции, запреты. Метод не новый. Разве что реакция изменилась. Несколько лет назад Россия ответила на подобные ограничения собственным эмбарго. Сейчас политику в этом вопросе обе страны решили скоординировать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Выстрелили себе в ногу, а сейчас хотят попасть в голову – закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические и калийные удобрения. Слушайте, мы эти объемы в Мурманске загрузим и кратчайшим путем поставим в Китай, это наш основной рынок. Суть в том, что мы должны поручить правительствам выработать совместную политику против санкций Беларуси и России».

При этом опыт Беларуси, да и России доказывает: экономические барьеры можно сделать трамплином. Отсюда растут корни у белорусского импортозамещения, взять хотя бы фармакологический рынок: сейчас там половина препаратов отечественного производства, пять лет назад было в разы меньше.

Вадим Гигин, политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ: «Во-первых, на Беларуси отрабатываются те технологии, которые потом отрабатываются. В РФ. Такой, если угодно полигон и санкционное давление будет продолжаться и против Беларуси, и против России и нельзя исключить. Что эти санкции будут синхронизированы. Потому что уж сейчас в западных столицах обсуждается какой вопрос – еще выборы в Госдуму не прошли , а уже применять в отношении РФ санкции за выборы. Которые якобы проведены неправильно».

Георгий Гриц, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности: «Действительно, мы видим, что это попытка разрушить складывающийся многополярный мир, то есть бьют по Беларуси, видно, что параллельно это РФ. Потому что у нас связка идет в машиностроительной отрасли, рынки сбыта, опять же, в РФ, значит рос потребитель недополучит тракторов. Но эта «санкционная политика» она опоздала».

А еще она подстегнула сотрудничество между странами в новых направлениях. Например, Беларусь и Россия вместе будут производить интегральные схемы на белорусском заводе «Интеграл». Конечно, это потребует немалых вложений, но инвестиции помогут уйти от зависимости и лишат манипуляторов инструментария.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Потому что без них ни ракеты не летают, ни самолеты не летают, ничего. Мы сейчас форсировано пытаемся выйти из этого положения. И Россия готова финансировать, потому что без этого дальнейшего движения, действительно, не будет. Сегодня Россия нужна Беларуси, как Беларусь России, и нам тут не надо делиться».

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» (Россия): «Беларусь – наш стратегический союзник, надежный товарищ и друг. Мы чувствуем это плечо и поддержку со стороны Беларуси и высоко ее ценим. В ситуации, которой оказалась Беларусь, ее экономика, когда пытаются затянуть петлю санкций на шее белорусской экономики. Я думаю, что Россия сделает все необходимое для поддержки братской и дружественной нам страны по всем аспектам. Безусловно, это и финансово-экономическая сфера, поддержка экспорта. Самое главное – углубление интеграции на уровне конкретных предприятий, холдингов. Мы высоко ценим белорусскую военно-промышленную политику и белорусский военно-промышленный комплекс – блестящее достижение на уровне лучших мировых образцов. Здесь надо усиливать кооперацию. Вместе завоевывать совместные рынки и оборонно-промышленного комплекса Беларуси и России».

Это тема во время «Большого разговора» тоже звучала. Не как угроза, все же доктрина страны оборонительная. Однако это не следует понимать, как бессилие.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч – на той стороне. И если обезумевший господин Боррель еще в этой ситуации мне или белорусам ставит условия, говорит о том, что он до сих пор не знает, что у него происходит на восточных границах ЕС».

Правда, не знать в нынешней ситуации можно, только в одном случае: не хотеть этого. В смысле иметь мотив, чтобы сознательно видеть ситуацию лишь с одной стороны. С другой стороны, именно так эту ситуацию представляют европейские и американские СМИ. И даже зная это, представителей BBC, CNN, Sky News, еще многих других, пригласили к разговору. Правда, вопросы у них разнообразием не отличались.

Александр Шпаковский, политолог: «На самом деле речь идет о мощном информационно-пропагандистском аппарате коллективного запада и было заметно, что их не интересует повестка за пределами поставленной задачи редакцией. все это делается для чего?! В тот же день был введен очередной пакет антибелорусских санкций и было важно провести кампанию информационного сопровождения этого недружественного и агрессивного жеста в отношении Беларуси. Поэтому по ведущим западным каналам покажут картинку о том. Как журналисты спрашивали о насилии, а белорусская власть якобы в этой ситуации оправдывалась».

В результате мы имеем следующие заголовки: «Белорусский лидер набросился на Запад через год после разгрома протестов, это The New York Times. Журналисты там удивились аплодисментам во время пресс-конференции, и больше интересного нашли в архивных фотографиях интерьеров Дворца Независимости. Не обошлось, конечно, без фейков – по мнению редакции, в случае с «Боингом» поднятый для прикрытия истребитель должен был его обязательно сбить. Агентство BBC ограничилось короткой заметкой, вырвав из контекста фразу президента: «Вы можете подавиться санкциями в Великобритании». А американский CNN выпустил материал, где внимание – не на «Большом разговоре», а на том, как в Беларуси все плохо. Судите сами, а МИД, тем временем, ответил и США, и Великобритании, и Канаде, которые накануне в одностороннем порядке ввели принудительные меры против Беларуси.

Общение свысока, мол, выполните наши условия, а мы подумаем – едва ли подходящее начало для диалога. Например, Литва требует от Беларуси освободить политических заключенных. Беларусь отвечает, что в законе нет таких статей, а значит и таких заключенных. Что до освобождения, в принципе, это возможно в случае признания вины через помилование. И относят ли литовцы к узникам совести тех, кто уже написал такие прошения с признанием? Вопрос больше риторический, раз задать его некому.

Вот они – те самые письма с прошением о помиловании. «Осознаю», «оступился» – лишь некоторые фразы с общим итогом: «прошу простить». Говоря о событиях внутри страны, с неизбежностью перемен согласен и Президент, только не в ущерб народу. Новая Конституция должна стать той самой картой, по которой пойдет уже новая Беларусь. Поэтому и каждую новеллу готовят со всей ответственностью.

Последний год показал, что именно в единстве народа его главная сила. Такому давлению ведь невозможно противостоять в одиночку, а раз государство справляется – его поддержка гораздо больше, чем фантазируют оппоненты. Главное – вместе.

Фото: БЕЛТА

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