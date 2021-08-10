В 5-й минской клинике идет модернизация. Рассказываем, что появится в обновленной больнице

Источник материала: ОНТ

Оперативная помощь при любой патологии. У 5-й минской клиники появится новые возможности.

В больнице идет поэтапная модернизация. О новых возможностях сегодня говорили на выездном заседании с участием Председателя Совета Республики Натальи Кочановой. В больнице уже открыт неврологический корпус, на очереди – лечебно-диагностический центр. Там будут эндоскопическое отделение и радионуклеидная лаборатория, бароцентр.

Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы Минска: «Логистика построена хорошая, все в приемном отделении будет, не надо никуда возить пациентов. В приемное скорая привезла, его посмотрели, подняли в операционную. После при необходимости отправили в реанимацию. Таким образом, мы планируем завершить этот весь объект».

О прививочной кампании от ковида сегодня говорили в Академии последипломного образования. В стране планируют нарастить объемы поставок вакцины. Так как осенью ожидается рост заболеваемости на фоне ОРВИ. Ситуация с ковидом в стране находится на личном контроле у Президента. Постоянно проверяют наличие лекарств, работу оборудования.

Фото: БЕЛТА

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