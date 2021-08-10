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В 5-й минской клинике идет модернизация. Рассказываем, что появится в обновленной больнице
Источник материала: ОНТ
Оперативная помощь при любой патологии. У 5-й минской клиники появится новые возможности.
В больнице идет поэтапная модернизация. О новых возможностях сегодня говорили на выездном заседании с участием Председателя Совета Республики Натальи Кочановой. В больнице уже открыт неврологический корпус, на очереди – лечебно-диагностический центр. Там будут эндоскопическое отделение и радионуклеидная лаборатория, бароцентр.
О прививочной кампании от ковида сегодня говорили в Академии последипломного образования. В стране планируют нарастить объемы поставок вакцины. Так как осенью ожидается рост заболеваемости на фоне ОРВИ. Ситуация с ковидом в стране находится на личном контроле у Президента. Постоянно проверяют наличие лекарств, работу оборудования.
Фото: БЕЛТА
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Оперативная помощь при любой патологии. У 5-й минской клиники появится новые возможности. В больнице идет поэтапная модернизация. О новых возможностях сегодня...
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