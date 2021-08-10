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Детали роуминга между Россией и Беларусью согласованы. Насколько подешевеет связь уже с 1 сентября?
Источник материала: ОНТ
Еще один шаг на пути к интеграции Беларуси и России. Страны договорились о сниженных тарифах на роуминг.
Такие разговоры ходили с 17-го года. Однако для снижения цены или вовсе отмены роуминга нужна унификация законодательства двух государств. Теперь вопрос окончательно решен. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Так, стоимость входящих и исходящих звонков снизится почти в 10 раз. Подешевеет и отправка смс-сообщений.
Сейчас стороны отработали все технические моменты для отмены роуминга. Остается усовершенствовать систему борьбы с мошенничеством. А создать комфортные условия для граждан Союзного государства – общая цель Беларуси и России.
Фото: Pexels
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Еще один шаг на пути к интеграции Беларуси и России. Страны договорились о сниженных тарифах на роуминг. Такие разговоры ходили с...
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