Детали роуминга между Россией и Беларусью согласованы. Насколько подешевеет связь уже с 1 сентября?

Источник материала: ОНТ

Еще один шаг на пути к интеграции Беларуси и России. Страны договорились о сниженных тарифах на роуминг.

Такие разговоры ходили с 17-го года. Однако для снижения цены или вовсе отмены роуминга нужна унификация законодательства двух государств. Теперь вопрос окончательно решен. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Так, стоимость входящих и исходящих звонков снизится почти в 10 раз. Подешевеет и отправка смс-сообщений.

Павел Ткач, заместитель министра связи и информатизации Беларуси: «Если раньше исходящий стоил два рубля белорусских с территории России. Сейчас – 22 копейки. Чем вызвана необходимость? В первую очередь, чтобы наши граждане при поездках на территорию соседнего государства чувствовали себя как дома. Это основная цель. Мы оцениваем, что до 10 раз объемы разговоров вырастут».

Олег Мазуро, пресс-секретарь посольства Беларуси в России: «9 августа под сопредседательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко состоялось заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в формате видеоконференции. В ходе заседания была достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России».

Сейчас стороны отработали все технические моменты для отмены роуминга. Остается усовершенствовать систему борьбы с мошенничеством. А создать комфортные условия для граждан Союзного государства – общая цель Беларуси и России.

Фото: Pexels

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