ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Детали роуминга между Россией и Беларусью согласованы. Насколько подешевеет связь уже с 1 сентября?

10.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Детали роуминга между Россией и Беларусью согласованы. Насколько подешевеет связь уже с 1 сентября?

Еще один шаг на пути к интеграции Беларуси и России. Страны договорились о сниженных тарифах на роуминг.                                      

Такие разговоры ходили с 17-го года. Однако для снижения цены или вовсе отмены роуминга нужна унификация законодательства двух государств. Теперь вопрос окончательно решен. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Так, стоимость входящих и исходящих звонков снизится почти в 10 раз. Подешевеет и отправка смс-сообщений.  

Павел Ткач, заместитель министра связи и информатизации Беларуси: «Если раньше исходящий стоил два рубля белорусских с территории России. Сейчас – 22 копейки. Чем вызвана необходимость? В первую очередь, чтобы наши граждане при поездках на территорию соседнего государства чувствовали себя как дома. Это основная цель. Мы оцениваем, что до 10 раз объемы разговоров вырастут».

Олег Мазуро, пресс-секретарь посольства Беларуси в России: «9 августа под сопредседательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко состоялось заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в формате видеоконференции. В ходе заседания была достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России».

Сейчас стороны отработали все технические моменты для отмены роуминга. Остается усовершенствовать систему борьбы с мошенничеством. А создать комфортные условия для граждан Союзного государства – общая цель Беларуси и России. 

Фото: Pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один шаг на пути к интеграции Беларуси и России. Страны договорились о сниженных тарифах на роуминг.                                       Такие разговоры ходили с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: не надо браться за санкционные топоры и вилы, тем более они могут иметь обратный эффект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by